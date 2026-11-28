ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರು: 'ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ'ದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಘೋಷಣೆ
ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರಿಡುವುದಾಗಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
Published : November 28, 2026 at 7:33 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕನಕದಾಸರ ಸಂಭ್ರಮದ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದರು. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಹಾವೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಕನಕ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನಕದಾಸರ ಸಂದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಕನಕದಾಸರ ತತ್ವ ಸಂದೇಶಗಳನುಸಾರ ನಡೆಯುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಹಾವೇರಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಕನಕದಾಸರ ಹೆಸರಿಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ಕಾಗಿನೆಲೆ ನಿರಂಜನಾದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮನವಿಯಂತೆ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಿಲಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿಯೂ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಕುರುಬ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಅನ್ಯಾಯ ಸರಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣವರಿಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ನೀಡುವಂತೆ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ನಿರಂಜನಾನಂದಪುರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, "ಕನಕದಾಸರು ಹಾಗೂ ಬಸವಣ್ಣನವರಂತಹ ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ದಾರ್ಶನಿಕರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೌಹಾರ್ದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವರ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಆಗಿರುವ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಭವಿಷ್ಯ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಳಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, "ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೇವೆ. ಶಾಸಕ ಬಸವರಾಜ ಶಿವಣ್ಣನವರ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ ಬರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕುರಿ ಹಾಲು ಸವಿದ ಸಿಎಂ: ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕಾಗಿನೆಲೆಗೆ ಬರುವಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಿಎಂ ಆಲಿಸಿದರು. ಕುರುಬಗೊಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದ ಸಂಚಾರಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಅವರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ವಿಚಾರಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ಸತ್ತ ಕುರಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ, ಕುರಿಗಳ್ಳರ ಹಾವಳಿ ತಡೆಯುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಸಿಎಂ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂಗೆ ಕುರಿ ಮರಿಯನ್ನು ನೀಡಿ, ಕಂಬಳಿ ಹೊದಿಸಿ ಕುರಿಗಾಹಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕುರಿಗಾಹಿ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನೀಡಿದ ಕುರಿ ಹಾಲು ಸವಿದ ಡಿಕೆಶಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಕುರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕಾಲಕಳೆದರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಕದಾಸರ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲೋಪ; ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ತಂಗಡಗಿ