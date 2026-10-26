ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೊಡೋದು, MSP ನಿಗದಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲ್ಲ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕತೆ
ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಇದೇ 29ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ವರದಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 26, 2026 at 8:31 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದ ಸಮಿತಿ ಬಂದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ರೈತರು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡುವಂತೆ ರೈತರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಹೊರ ಹಾಕಿದರು. ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲದೇ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡಲು ಆಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೊಡುವುದು ಎಂದರು.
ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರ ಇದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರ ಬಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ಇದೇ 29ರಂದು ಆಗಮಿಸಲಿದೆ. ಅವರು ನೀಡುವ ವರದಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಗ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಯಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಿ ಅಂತಾ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಾಲೀಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ. ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವುದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ತೆಲಂಗಾಣ, ಆಂಧ್ರ ಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡಬೇಕಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತೇವೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ, ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆ ಮಾತಿಗೆ ಒಪ್ಪದ ರೈತ ಮುಖಂಡರು, ಎಸ್ಎಪಿ ಇವತ್ತೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತಾ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲು ರೈತರು ಬಹಳಷ್ಟು ಸವಾಲು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಗದೇ ಇರುವುದು ದುರ್ದೈವದ ಸಂಗತಿ. ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾವೇ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಇಡೀ ರೈತ ಕುಲಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮೇಲಿನ ಕೇಸ್ ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಹಕಾರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವರ್ಷ ಬರ ಇದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕಿಂತೂ ಭೀಕರ ಬರ ಎದುರಾಗಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಈಗಲೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರೈತರ ಸಾಲಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಮೈಕ್ರೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಹಾವಳಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂಗೆ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಹಾಗೂ ಹೀಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಲು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದ್ದಿರಿ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಮಾಡಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
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