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ಮಂಗಳೂರು: ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರು

ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಪಂಚಾಮೃತ ಸಹಿತ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.

DAKSHINA KANNADA ಮಂಗಳೂರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿ
ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜತೆ ಸಚಿವರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 18, 2026 at 1:06 PM IST

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ಮಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಸಂಕೀರ್ಣ 'ಪ್ರಜಾಸೌಧ'ದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಹಾಗೂ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸದಸ್ಯರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕದ್ರಿ ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದವರು ತಂತ್ರಿವರೇಣ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ, ವೇದಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪೂರ್ಣಕುಂಭ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಿ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರದ ಹೊರಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಾದ 'ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಹಾಗೂ 'ಶಕ್ತಿ' ಯೋಜನೆಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿಕರ ಸಂಕೇತವಾದ 'ಮುಟ್ಟಾಲೆ' ಧರಿಸಿ, ಯಕ್ಷಗಾನ ವೇಷಧಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪನ್ನೀರು ಚಿಮುಕಿಸಿ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಎತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು ಅದ್ಧೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದರು.

ಪಂಚಾಮೃತ ಸಹಿತ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಹಾಗೂ ದೇವರ ದರ್ಶನ:

ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನ: ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಪರಿವಾರ ದೇವರುಗಳ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಅರ್ಚಕ ಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಹಾಗೂ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿ, ಪಂಚಾಮೃತ ಪುರಸ್ಸರ ಏಕಾದಶ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಸಂಕಲ್ಪ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ವಿಧ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.

ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಸಮಗ್ರ ಏಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜನತೆಯ ಸುಖ-ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಶೇಷವಸ್ತ್ರ ಹೊದಿಸಿ, ಶಾಲು, ಹಾರ ಹಾಗೂ ದೇವರ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಭೇಟಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಲಘು ಫಲಾಹಾರ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅನ್ನದಾನ (ಅನ್ನಸಂತರ್ಪಣೆ) ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.

ಪ್ರಜಾಸೌಧದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯತ್ತ ಪಯಣ: ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಯ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರದ ಬಳಿಕ, ನೆರೆದಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೈಮುಗಿದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಚಿವರು ವಿಶೇಷ 'ಐರಾವತ' ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಏರಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಹತ್ವದ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಪಡೀಲ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ 'ಪ್ರಜಾಸೌಧ'ಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ, ಜನರ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ; ಸಂಪುಟ ಸಭೆಗೆ ಯಾರೂ ಗಾಬರಿಯಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

TAGGED:

DAKSHINA KANNADA
ಮಂಗಳೂರು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆ
ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
ಕದ್ರಿ ಮಂಜುನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿ
CM DK SHIVAKUMAR VISIT KADRI TEMPLE

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