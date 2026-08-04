ಬರ/ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಂಚಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ,ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
Published : August 4, 2026 at 12:17 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬರ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಲಿಸಿ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ವರದಿ ನೀಡಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿನ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.
ಇದೀಗ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಲ್ಲಾ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಉಸ್ತುವಾರಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಖುದ್ದು ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ನಡೆಸಿ,ಅಲ್ಲಿನ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯ ವರದಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಕಂದಾಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಸಚಿವರಿಗೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ?:
- ಸಚಿವ ಡಾ. ಜಿ. ಪರಮೇಶ್ವರ್ - ತುಮಕೂರು
- ಸಚಿವ ಟಿ.ರಘುಮೂರ್ತಿ - ಚಿತ್ರದುರ್ಗ
- ಸಚಿವ ಬಿ.ಎಸ್.ಸುರೇಶ್ - ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ
- ಸಚಿವ ಕೆ.ಹೆಚ್.ಮುನಿಯಪ್ಪ - ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ
- ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ - ಕೋಲಾರ
- ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಸಿ. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ - ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ
- ಸಚಿವ ಬಿ.ಜೆಡ್. ಜಮೀರ್ ಅಹ್ಮದ್ - ವಿಜಯನಗರ
- ಸಚಿವ ಕೆ.ಜೆ ಜಾರ್ಜ್ - ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು
- ಸಚಿವ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇ ಗೌಡ - ಹಾಸನ
- ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ - ಶಿವಮೊಗ್ಗ
- ಸಚಿವ ಎಂ.ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್ - ವಿಜಯಪುರ
- ಸಚಿವ ವಿಜಯಾನಂದ ಕಾಶಪ್ಪನವರ - ಬಾಗಲಕೋಟೆ
- ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್. ಮಲಿಕಾರ್ಜುನ - ದಾವಣಗೆರೆ
- ಸಚಿವ ರುದ್ರಪ್ಪ ಲಮಾಣಿ - ಹಾವೇರಿ
- ಸಚಿವ ಬಸವರಾಜ ರಾಯರೆಡ್ಡಿ - ಗದಗ
- ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ - ಬೆಳಗಾವಿ
- ಸಚಿವ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ - ಧಾರವಾಡ
- ಸಚಿವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ - ಉತ್ತರಕನ್ನಡ
- ಸಚಿವ ಪಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ- ಕಲಬುರ್ಗಿ
- ಸಚಿವ ಅಜಯ್ ಧರಂ ಸಿಂಗ್ - ರಾಯಚೂರು
- ಸಚಿವ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ - ಬೀದರ್
- ಸಚಿವ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ - ಕೊಡಗು
- ಸಚಿವ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ - ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ/ಉಡುಪಿ
- ಸಚಿವ ಯತೀಂದ್ರ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ - ಮೈಸೂರು
- ಸಚಿವ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ - ಮಂಡ್ಯ
- ಸಚಿವ ಪುಟ್ಟರಂಗಶೆಟ್ಟಿ - ಚಾಮರಾಜನಗರ
- ಸಚಿವ ಬಿ. ನಾಗೇಂದ್ರ - ಬಳ್ಳಾರಿ
- ಸಚಿವ ಶರಣ ಪ್ರಕಾಶ ಪಾಟೀಲ - ಯಾದಗಿರಿ
- ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಸಂಗಪ್ಪ ತಂಗಡಗಿ- ಕೊಪ್ಪಳ
- ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ- ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ
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