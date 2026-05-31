ಹೊಸ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಕೌಂಟ್ಡೌನ್: ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ ಡಿಕೆಶಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು
ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 31, 2026 at 12:00 PM IST
Updated : May 31, 2026 at 12:05 PM IST
ರಾಮನಗರ: ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾರೆಂಬ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ನೂತನ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕಕ್ಕೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ತವರು ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಡಿಕೆಶಿ ಅವರ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನಾ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ರಾರಾಜಿಸುತ್ತಿವೆ. ಐಜೂರು ವೃತ್ತ ಹಾಗೂ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಗಾಂಧಿ ಭವನದ ಮುಂಭಾಗ ಸುಮಾರು 50 ಅಡಿಯ ಬೃಹತ್ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಾಮನಗರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಉತ್ಸಾಹ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
'ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ' ಎಂಬ ಟ್ಯಾಗ್ಲೈನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಪ್ರಮಾಣವಚನಕ್ಕೂ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕದಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದ ಡಿಕೆ ಬ್ರದರ್ಸ್: ಹೈಕಮಾಂಡ್ನಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಆದೇಶ ಹೊರಬೀಳುವ ಮುನ್ನ ಯಾರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬ್ಯಾನರ್, ಬಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಳವಡಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರ ಡಿ.ಕೆ.ಸುರೇಶ್ ಸ್ವಕ್ಷೇತ್ರ ಕನಕಪುರದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇತರೆಡೆ ಕಟೌಟ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
1,413 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯ ಡಿಕೆಶಿ: ಇನ್ನು, ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾನು ಕೃಷಿಕ. ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಮಿ. ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ. ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಬಣ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟು. ತಮ್ಮ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಆಗಾಗ ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಡಿಕೆಶಿ ಬಳಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜಕೀಯದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಣಿಗಾರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಆಭರಣ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಪಾಲು ಹೊಂದಿರುವವರೆಗೆ ವಿವಿಧ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಕೆಶಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನೂ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳೆಲ್ಲವುಗಳಿಂದಾಗಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯ 1,413 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಗಿದೆ.
ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅಪಾರ ಧೈರ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಅವರು ಟ್ರಬಲ್ ಶೂಟರ್, ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷದ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ. ಗಾಂಧಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಉಂಟಾದರೆ, ಡಿಕೆಶಿಯನ್ನೇ ಕರೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ, ಅವರು ಭೇದಿಸಲು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
