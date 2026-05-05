ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು: ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ
ರಾಜ್ಯ ಪವರ್ ಫೈಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮೊದಲು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : May 5, 2026 at 5:48 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಅವರನ್ನು ದೆಹಲಿಗೆ ಕರೆಯಲೇಬೇಕು. ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಸಚಿವ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆಯವರು ಮೊನ್ನೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಬಿಡ್ತೀರ. ಬೇಗ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ಅದೇ ಇದೆ. ಏನಾದ್ರೂ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋದು. ಮೊದಲು ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದರು.
ಅಹಿಂದ ಮತ ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ: ನಾವು ಅಹಿಂದ ವೋಟು ವಾಪಸ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಟೀಂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿಗ್ಗಾಂವಿಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದೇ ತಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಅಹಿಂದ ಮತಗಳೇ ಕೈಹಿಡಿದಿದ್ವು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲೋಕೆ ಅವೇ ಮುಖ್ಯ. ಅವನ್ನು ನಾವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. 2028ರಲ್ಲಿ ಅಹಿಂದ ಒಗ್ಗೂಡಿಸುವ ಸವಾಲಿದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಜಿ.ಪಂ, ತಾ.ಪಂ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವೂ ಅಹಿಂದ ತಾನೇ. ಲೋಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಂದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವೋಟು ಮೈನಸ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಕೈವಾಡದಿಂದ ಆಗಿದ್ಯೋ, ಲೋಕಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ವೋ?. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲೋಕಲ್, ಒಳ ಹೊರಗು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದೆ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು. ದಾವಣಗೆರೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೋಡೋದು ಬೇಡ. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಸಮಯವಿದೆ. ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ನಸೀರ್ ಅಹ್ಮದ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ಅಮಾನತು ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಸಿಎಂ, ಡಿಸಿಎಂ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗೊಂದಲದಿಂದ ವೋಟು ಹೋಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ವೋಟು ಹೋಯ್ತು?. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆಯೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಒಮ್ಮೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಟಿವಿಕೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿಎಂಕೆಯವರು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಟಿವಿಕೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಷ್ಟೇ ಸೆಕ್ಯೂಲರ್ ಉಳಿಯೋದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಸೀರ್, ಜಬ್ಬಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕ್ರಮ ಸರಿಯಿದೆ ಎಂಬ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಸಮುದಾಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ?. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಅಮಾನತು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಶೃಂಗೇರಿ ಮರು ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೋಟ್ ಡಕಾಯಿತಿ ಆಗಿದೆ, ಮತಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ತಿದ್ದಲಾಗಿದೆ: ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ