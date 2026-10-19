ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತುರ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ: ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ
ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 19, 2026 at 5:01 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಋತು ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತುರ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಸೋಮವಾರ ಪತ್ರ ಬರೆದು, ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ 14.02.2019ರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 31 ರೂ.ಗಳಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ (FRP) ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ 2,750ರಿಂದ 3,650 ರೂ.ಗೆ ಏರಿದೆ. 2019ರ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಬ್ಬಿಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆಯನ್ನು (MSP) ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
Our sugarcane farmers deserve fair prices for their hard work and the assurance that their livelihoods are protected. In North Karnataka, the delay in the commencement of the crushing season has created uncertainty for thousands of farming families, with mature sugarcane still standing in their fields. Every passing day can mean a loss in cane weight and sugar content, directly affecting the income of farmers who have worked hard for months to bring their crop to harvest. During my recent visit to Kittur, I met the protesting farmers and heard their concerns firsthand. I understand their distress and the need for a timely resolution that safeguards their livelihoods. I have written to Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi, urging the Union Government to intervene and take early decisions on the key demands that fall within its purview. The five key requests are: 1. Revise the Minimum Selling Price of sugar, unchanged at ₹31 per kg since 2019, to reflect rising sugarcane costs and enable mills to pay farmers fairly. 2. Introduce separate MSPs for domestic and commercial sugar to protect household consumers while ensuring fair prices for bulk buyers. 3. Review the exclusion of ethanol produced from sugarcane juice, sugar syrup and B-heavy molasses from procurement tenders and ensure fair allocation based on installed capacity. 4. Increase the prices of cane-based ethanol, unchanged since 2022–23, to reflect rising sugarcane costs and support sugar mills. 5. Restore the FRP base recovery rate to 9.50% to ensure farmers in low-recovery regions receive fair remuneration despite variations in soil, climate and crushing conditions. Our government has taken steps within its powers to improve transparency in cane weighment, strengthen sugar recovery testing and provide additional financial support to farmers. I have also welcomed the Union Government’s committee examining issues in the sugar sector. However, with the crushing season already delayed, these pressing concerns require timely decisions even as the committee continues its work. The livelihoods of lakhs of sugarcane farmers and the well-being of their families are at stake. We must ensure that their hard work is recognised and that they receive fair remuneration for their produce. I urge the Union Government to respond positively to these demands so that the concerns of our farmers can be addressed and the crushing season can begin without further delay. The interests of our farmers and the welfare of the people of Karnataka remain our foremost priority. @PMOIndia— DK Shivakumar (@DKShivakumar) October 19, 2026
ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ: ಗೃಹ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಎಂಎಸ್ಪಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ರಮವು ಗೃಹಬಳಕೆಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಬೃಹತ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಖರೀದಿದಾರರು ನ್ಯಾಯಯುತ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2026-27(ನವೆಂಬರ್ 2026 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2027)ರಲ್ಲಿ ತೈಲ ಮಾರಾಟ ಕಂಪನಿಗಳು 16.10.2026ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಸಕ್ಕರೆ ಸಿರಪ್ ಮತ್ತು ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಸಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಅರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕವು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 225 ಕೋಟಿ ಲೀಟರ್ ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರಗಿಡುವುದರಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಅವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಕಚ್ಚಾವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ನ್ಯಾಯಯುತ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ವಿನಂತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ: ಕಬ್ಬಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕ ಬೆಲೆ (FRP)ಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಬಿ-ಹೆವಿ ಮೋಲಾಸಸ್ಗಳಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಗಳು 2022-23ರಿಂದ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಧಾನ್ಯ ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಕಬ್ಬು ಆಧಾರಿತ ಎಥೆನಾಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ಇಳುವರಿಯು ಶೇ.9.50ರಷ್ಟಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹಂತ-ಹಂತವಾಗಿ ಶೇ.10.25ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಳುವರಿಯು ಈ ಮೂಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಇಳುವರಿಯು ಮಣ್ಣು, ಹವಾಮಾನ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ರೈತನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಡಿಮೆ ಇಳುವರಿ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ರೈತರಿಗೆ ಮೂಲ ಎಫ್ಆರ್ಪಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮೂಲ ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಶೇ.9.50ಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ವಲಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ರಮೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ 14.10.2026ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತನ್ನ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಈಗಾಗಲೇ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ರೈತರು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಶೀಘ್ರ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಿತಿಯು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ: ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ಕಿತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮನವೊಲಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಕುರಿತು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ತಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡುವ ವಿಷಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಭರವಸೆ ಸಿಗದ ಹೊರತು ಹೋರಾಟ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನುರಿಸುವ ಹಂಗಾಮು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದ ಕಬ್ಬು ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲೇ ನಿಂತಿದ್ದು, ವಿಳಂಬವಾಗುವ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಕಬ್ಬಿನ ತೂಕ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರಂತರ ರಸ್ತೆ ತಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಹಿತ ಕಾಯಲು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿನ ಅಕ್ರಮ ತಡೆಗೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಡ್ ಸೆಲ್ಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ತಂಡಗಳಿಂದ ಮಾಸಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಿಗೆ NABL ಮಾನ್ಯತೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮುಂತಾದ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ರೈತರ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಮ್ಮ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ತುರ್ತಾಗಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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