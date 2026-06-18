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ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್

ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶದ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

CM DK Shivakumar
ಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ((X@DKShivakumar))
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 18, 2026 at 8:15 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿದ ಐಕ್ಯತೆಯ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೊಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಶಾಸಕರ ಬೆಂಬಲ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಬೆಂಬಲ‌ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಇಟ್ಟಿರುವ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದರು.

ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು, 3 ಪಕ್ಷೇತರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು, ಹಾಗೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಅರಿತು, ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ‌. ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಕಾರ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗೌಪ್ಯ ಮತದಾನವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಯಾವ ಶಾಸಕರಲ್ಲೂ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ. ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ, ಜೆಡಿಎಸ್​​ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು ತಮ್ಮದೇ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪತ್ವಾ: ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ರಣದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ದಿನ. ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ನ ಐದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆದ ಗೆಲುವು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಆ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್, ಶಿವಣ್ಣ ಬಿ. ಎಸ್, ತಿಪ್ಪಣ್ಣಪ್ಪ ಕಮಕನೂರು, ಪಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್, ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.

ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ 11 ಮತಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​ನ 135 ಮತಗಳು ಇದ್ದು, 3 ಪಕ್ಷೇತರರು ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ 2 ಶಾಸಕರು ಸೇರಿ, ಇತರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರನ್ನೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 13 ಮತಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಿವೆ. 62+2 ಶಾಸಕರ ಬಲ ಬಿಜೆಪಿ ಇತ್ತು. ಅವರಿಗೆ 56 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಒಂದು ಮತ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ‌‌. ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್​​ಗೆ 14 ಮತ ಬಿದ್ದಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆ ಪರವಾಗಿ ಶಾಸಕರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನಿಷ್ಠೆ ಬದಿಗೊತ್ತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ತಾರತಮ್ಯ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಶಾಸಕರು ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿರೋಧಿ ಧೋರಣೆಗೆ ಇದು ಉತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಶಾಸಕರೇ ಅವರ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅವಿಶ್ವಾಸ ನಿರ್ಣಯದ ಪತ್ವಾ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆ ಹಾಗೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾದಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

ಇನ್ನಾದರೂ ಬಿಜೆಪಿ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿಯಲಿ : ಇದೇ ವೇಳೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ. ಕೆ. ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡಿದರೆ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನರು, ಶಾಸಕರು ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತು, ಕುಚೋದ್ಯ ಬಿಟ್ಟು, ಜನರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿ. ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್​​ಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಪ್ರಕಟ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ 5 ಸ್ಥಾನ, ಬಿಜೆಪಿಗೆ 2 ಸ್ಥಾನ; ಜೆಡಿಎಸ್​ಗೆ ಸೋಲು

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COUNCIL ELECTION RESULTS
RANDEEP SINGH SURJEWALA
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