ಲೈಸನ್ಸ್ ರಹಿತ ಬಂದೂಕನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 1 ರೊಳಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡಬೇಕು: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ
ಲೈಸನ್ಸ್ ಹೊಂದದೇ ಇದ್ದವರು ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 23, 2026 at 10:21 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಲೈಸನ್ಸ್ ರಹಿತ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ನವೆಂಬರ್ 1 ರೊಳಗೆ ಬಂದೂಕನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ನೀಡುವಂತೆ ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ. ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ನಿಲುವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರಣ್ಯದಂಚಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಲೖಸನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಬೇಟೆ ಆಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರೆಂದು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಡಿ. ಬೇಟೆಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವವರಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ತಗಲಾಕುವವರಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬೇಟೆ ಆಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಸದನದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶಾಸಕರುಗಳು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕು. ಬಂದೂಕಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರು ಬಂದೂಕು ಬಳಕೆಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು: 1956ರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ Non - Prohibited Bore (NPB) ಬಂದೂಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಯ್ದೆಯಾನುಸಾರ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗೆ ಬಂದೂಕು ಬಳಸಲು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಬಹುದು.
ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ : ಜೀವ, ಆಸ್ತಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ, ಅತಿ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತವರ ಗನ್ಮ್ಯಾನ್ಗಳು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭದ್ರತೆ : ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವವರು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಬೆಳೆ ರಕ್ಷಣೆ : ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷಿಕರು ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆ : ಕ್ರೀಡಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ (ಶೂಟಿಂಗ್) ಬಂದೂಕು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ.
ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು: ವಿದೇಶದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಭಾರತೀಯರು ತಾವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬಂದೂಕು ಹೊಂದಿದ್ದರೇ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರಜೆ ಮಾನ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗರಿಷ್ಠ ಆರು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ 21 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿರಬೇಕು, ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಯಾಗಿರಬೇಕು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಪರಾಧ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೊಂದಿರಬಾರದು. ಬಂದೂಕು ಪರವಾನಗಿ ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಜಿದಾರರು ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರದೇಶದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
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