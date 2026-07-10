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ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಕರೆದಾಗ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ: ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ

ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಕುರಿತು ಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ಸಿಎಂ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 10, 2026 at 12:07 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆಯೇ? ಎಂಬ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ‌.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಒತ್ತಡ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು, ಇಲ್ಲವೇ ನಾಳೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬಂದ ಮೇಲೆ ಯಾವತ್ತು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆಯೋ, ಆಗ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾಧ್ಯಮದವರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, ಮೋಡ ಬಿತ್ತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಲೀಗಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಇಲಾಖೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರೆಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.

ದೇವಸ್ಥಾನಗಳ ಹುಂಡಿ ವಿಚಾರ: ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗಳೂ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಇದೇ ವೇಳೆ ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್ ಸಭೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಕುರಿತು, ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಪೇಪರ್​ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ, ಗೊತ್ತಿದೆ. ವರದಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲವೆಂದರೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಎಂದರು.

ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ರೌಂಡ್ಸ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಬೀದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದೆವು. ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಟ್ರಾಫಿಕ್​ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೀದಿಬದಿ ಅಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು. 60 ಸಾವಿರ ಜನ ಇದರಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ. ಕೃಷ್ಣಬೈರೇಗೌಡರು ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಬಿಡುವುದಲ್ಲ‌. ಇಂದು ಪೊಲೀಸರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್​ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಲ್ಲ: ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಬಿಎ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ಕೋರ್ಟ್ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳು ಗಡುವು ಅಂತಾ ಹೇಳಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜಿಬಿಎ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ‌ ಎಂದು ​ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ: ಶಾಸಕ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಬೇಳೂರು

TAGGED:

CM D K SHIVAKUMAR
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ಸಿಎಂ ಡಿ‌ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್
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