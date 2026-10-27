ಕೇಂದ್ರದ ಸಕ್ಕರೆ ದರ ನಿಗದಿ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ: ಜೋಶಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ
ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಜೋಶಿಯವರು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಹಿತ ಕಾಪಾಡುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.
Published : October 27, 2026 at 12:51 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಏನು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತದೆಯೊ, ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದು ದರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಷ್ಟು ದರ ಅಂತಾ ನಾನು ಈಗಲೇ ಹೇಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.
ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ಕಬ್ಬು ಬೆಳಗಾರರು, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮತ್ತು ರೈತರ ನಡುವೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ನಡೆಸಿದ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವಿನ ಸಂಧಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ರೈತರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬೆಲೆಗಳೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ ಪಿ) ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಬು ಅರೆಯುವುದೂ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಶುರುವಾಗದಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಕಬ್ಬು ಒಣಗಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯುವ ಆತಂಕವಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹೋರಾಟಗಳು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿದಿವೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿದ್ದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ರೈತರಿದ್ದರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಇವೆರಡೂ ಪರಸ್ಪರ ಕೊಂಡಿ ಇದ್ದಂತೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ತಮಗೆ ಸಾಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ಪಡೆದು, ಹಳೇ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದು ಸಾಲ ತೀರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಕಿದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಹಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ, ನೀವೇ ನಡೆಸಿ ಎಂದು ಅವರು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಇದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಬಂದಾಗ ರೈತ ಸಂಘದವರಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಇಂತಹ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ನೀಡಿದಂತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸುದೀರ್ಘ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದಲೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ರೈತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು, ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಜೋಶಿಯವರ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ರೈತರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ಮನೆಯ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಕೈಬಿಟ್ಟರು ಎಂದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಎಷ್ಟು ದರ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಹಾಗೂ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏನು ಎಂಬುವುದನ್ನು ನಾನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಬಿಜಾಪುರ, ಹಾವೇರಿ, ಮಂಡ್ಯ ಭಾಗದ ರೈತರೂ ಇದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವ ಕುರಿತು ರೈತರು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುಖಾಂತ್ಯ ಕಂಡಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಾರ ತಡವಾದರೂ ಎಲ್ಲಾ ರೈತರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕೂಡ ಹಗಲೂ ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೇ ಮೀಟರ್ ಬಡ್ಡಿ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಅವರಿಗೂ ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ರೈತರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಎರಡೂ ಮುಖ್ಯ. ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಪ್ರಲ್ಹಾದ ಜೋಶಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ. ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ತೀರ್ಮಾನ ನೀಡಿ ರೈತರನ್ನು ಬದುಕಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ರೈತರು ಸಹ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಿಗದಿ ಮಾಡುವ ಬೆಲೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ರೈತರೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರಾದ ಸತೀಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಜ ಅವರು ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡೆಸಿ ಅನುಭವ ಪಡೆದಿರುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶಾಸಕರಿಗೆ, ರೈತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಸದರು, ಸಚಿವರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.
ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಿಂದೆ 300 ರೂ ಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಖಾನೆಯವರು 250 ರೂ. ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ 30 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಸೇರಿದಂತೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಇನ್ನಿತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಯೋಜನೆಗಳು ಎಲ್ಲಿವೆ? ಬರಗಾಲದಿಂದಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ 37% ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಣ ಒದಗಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ನೆರವು ಒದಗಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿದೆ ಎಂದು ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅವರಿಗೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನಿಡುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದವರೆಂದು ಸಲುಗೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಬಾರದು ಎಂದು ರೈತ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದರು.
ಬಯಲುಸೀಮೆ ರೈತರು, ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರರು, ಅಡಿಕೆ, ತೆಂಗು ಮತ್ತು ಹೂವು ಬೆಳೆಗಾರರ ಬೇಡಿಕೆಗಳೂ ಇವೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ರೈತರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ರೈತರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆಯಾದರೂ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಮತದ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಕುರಿತಂತೆ ಟ್ರೈಪಾರ್ಟಿ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಬಂದ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕರೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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