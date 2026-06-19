ಪರಿಷತ್ ಚದುರಂಗದಾಟ: ದೋಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಮತದ ಶಾಕ್, ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್!
ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 19, 2026 at 7:41 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮೇಲ್ಮನೆ ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ಆಘಾತ ತಂದೊಡ್ಡಿದ್ದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ರಣತಂತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆ ಬೀರಿದೆೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಚಾಣಕ್ಯ ನಡೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಮತದಾನವು ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದೆ. ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಅವಿಶ್ವಾಸದ ನಿರ್ಣಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪರ ಒಟ್ಟು 11 ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರು ಅಡ್ಡಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ ದೊಡ್ಡ ಏಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಯ ಮೂವರು ಶಾಸಕರಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ವೋಟಿಂಗ್: ಪರಿಷತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಸಕರಿಂದ ಅಡ್ಡಮತದಾನದ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಊಹೆ ಮಾಡದ ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರಿಗೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಅಚ್ಚರಿಯ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಾರಣ ಪಕ್ಷದ ಮೂವರು ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಪರ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದು ರಾಜ್ಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನುಮಾನವನ್ನು ಮೂಡಿಸಲಿದೆ. ಪಕ್ಷ ತನ್ನ 62 ಶಾಸಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಎರಡೂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 30 ಮತಗಳನ್ನು ಹಾಕುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಘು ಕೌಟಿಲ್ಯಗೆ 29 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಒಂದು ಮತ ಅಸಿಂಧುವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತ ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ 27 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿವೆ. ಲಿಂಗರಾಜ ಪಾಟೀಲ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಬೇಕಾದ ಮೂವರು ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಪರ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿ, ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ ತನ್ನ 62 ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಜನಾರ್ದನ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲ ಸೇರಿ 63 ಶಾಸಕರ ಸಂಖ್ಯಾಬಲ ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತಗಳು 56 ಮಾತ್ರ. ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಲಾ 30ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 60 ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ ಹಾಕಲು ಪಕ್ಷ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಮೂವರು ಶಾಸಕರಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಐಹೊಳೆ, ಕೃಷ್ಣಾ ನಾಯಕ್, ಚಂದು ಲಮಾಣಿ ಅವರಿಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ ಹಾಕಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಶಾಸಕ ಬಸನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಯತ್ನಾಳ್ಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯದ ಮತ ಹಾಕಲು ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಇಬ್ಬರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿದ್ದ 60 ಮತಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು ಅಸಿಂಧು ಮತದ ಹೊರತಾಗಿ 56 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಿದ್ದಿವೆ. ಸೂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಕೇವಲ 14 ಮತ: ಇತ್ತ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೋವಿಂದ ರಾಜು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ 14 ಮತಗಳು ಮಾತ್ರ ಲಭಿಸಿದ್ದು, ಹೀನಾಯ ಸೋಲು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಜೆಡಿಎಸ್ನ್ನು ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿಗೆ ದೂಡಿದೆ. ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಕೌಂಟರ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಸಿದ್ದ 18 ಶಾಸಕರ ಬಲದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ.
ಜೆಡಿಎಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿರುವುದಂತೂ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. 18 ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಡ್ಡಮತ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಟ್ಟು 11 ಅಡ್ಡಮತದಾನ ಮಾಡಿದ ದೋಸ್ತಿ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಶಾಸಕರು ಜೆಡಿಎಸ್ನದ್ದೇ ಎಂಬುದಂತೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಕ್ಷವು ತನ್ನ 18 ಶಾಸಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ.
ಕೈ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಒಟ್ಟು ಮತ 151: ಇತ್ತ ಭರ್ಜರಿ ರಣತಂತ್ರ ರೂಪಿಸಿರುವ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ನೀಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಷತ್ ಚದುರಂಗದಾಟದಲ್ಲಿ ಚಾಣಾಕ್ಷ್ಯತನ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚೆಕ್ ಮೇಟ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ 135 ಶಾಸಕರ ಮೂಲಕ ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಮತ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಶಾಸಕರ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಐವರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಷದ 135 ಮತಗಳು, 3 ಪಕ್ಷೇತರರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಉಚ್ಛಾಟಿತ ಇಬ್ಬರು ಶಾಸಕರಾದ ಎಸ್.ಟಿ.ಸೋಮಶೇಖರ್ ಹಾಗೂ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಸೇರಿ 11 ಅಡ್ಡಮತಗಳ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು 151 ಮತಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಾದ ಬಿ.ಕೆ.ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ಗೆ 30, ಪಿ.ವಿ.ಮೋಹನ್ಗೆ 29, ಬಿ.ಎಸ್.ಶಿವಣ್ಣಗೆ 30, ತಿಪ್ಪಣಪ್ಪ ಕಾಮಕನೂರ 30 ಹಾಗೂ ವಿನಯ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ಗೆ 32 ಮತಗಳು ಬಿದ್ದಿವೆ.
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