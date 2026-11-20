ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ, ಗುರಿ, ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೋರಿಸುವ 'ಸಿಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್'ಗೆ ಸಿಎಂ ಚಾಲನೆ
CM Dashboard Launched: ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಲಯಗಳ 51 ಅಭಿಯಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಿದೆ.
Published : November 20, 2026 at 9:00 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಅವುಗಳ ಗುರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಕಡೆ ತೋರಿಸುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ, ದ್ವಿಭಾಷಾ ಆನ್ಲೈನ್ ವೇದಿಕೆ 'ಸಿಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್'ನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.
ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಇಲಾಖೆಗಳ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ನೆರವಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರಿಗೂ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನಗಳು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಲಯಗಳ 51 ಅಭಿಯಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ನಿಗಾವಹಿಸುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ, ಕೈಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಾಚೆಗಿನ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಹಾಗೂ 2026ರ ಜೂನ್ 3ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ತೀರ್ಮಾನಗಳು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪುಟವಿದ್ದು, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇಲಾಖೆ, ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳು, ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ಆರಂಭದ ದಿನಾಂಕಗಳು, ಗುರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಪ್ರಗತಿ, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿವೆ.
ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರು ಏನನ್ನು ನೋಡಬಹುದು?:
ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ: ಗೃಹಜ್ಯೋತಿ, ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಶಕ್ತಿ, ಯುವನಿಧಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಸುಮಾರು 3.3 ಕೋಟಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ 1,57,764 ಕೋಟಿ ರೂ. ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಣವಾಗಲಿದೆ.
ಪರಿವರ್ತನೆ: 5.35 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 4.21 ಲಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲೂಕು ಮತ್ತು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ನಿಗಾ. ಇದರಲ್ಲಿ 75,534 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ 748 ಆದ್ಯತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು: ಸಕಾಲ ಸೇವೆಗಳು (3.30 ಕೋಟಿ ಅರ್ಜಿಗಳು, ಶೇ.96ರಷ್ಟು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ), ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಪರಿಹಾರ, ಹಾಗೂ 167 ಇಲಾಖೆಗಳ 4.6 ಲಕ್ಷ ನೌಕರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಕರ್ತವ್ಯ' ಹಾಜರಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ.
ನೇರ ನಗದು ವರ್ಗಾವಣೆ (DBT): ಕೆ-ಕಿಸಾನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಪಿಂಚಣಿಗಳು, ವಿಬಿ ಜಿ ರಾಮ್ ಜಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ವಸತಿ (ಆರ್ಜಿಆರ್ಎಚ್ಸಿಎಲ್) ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ.
ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಯಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೂಪಾಯಿ ಜನರಿಗೆ ಕಾಣುವಂತಿರಬೇಕು. ಸಿಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಗುರಿಗಳ ಎದುರು ನಾನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೋಡುವ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನೇ ನಾಗರಿಕರೂ ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಇಲಾಖೆಗಳ ತಂತ್ರಾಂಶಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿದಿನ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭಿಯಾನಗಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಇಲಾಖೆಗಳು 'ಸಿಎಂ ಡೇಟಾ ಪೋರ್ಟಲ್' ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಗೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸಿಎಂ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಕಚೇರಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ ಬೋರ್ಡ್ ಯುಆರ್ಎಲ್: https://cmdashboard.karnataka.gov.in
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