ETV Bharat / state

ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜೀವನ ಕುರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ

ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.

CM inaugurates digital library on Gandhi's life
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 2, 2026 at 5:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿಯ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದ ಗಾಂಧಿ ಭವನದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯವರೆಗಿನ ಜೀವನ ಪಯಣದ ಕುರಿತು ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ''ಮಹಾತ್ಮನ ಪಯಣ'' ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಂದು ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು.

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನ ವಿಶೇಷತೆಗಳು: ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಂನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯವರೆಗಿನ ಜೀವನದ ಹಲವು ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳು, ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೋನ್‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಮೂಲಕ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯುವ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಧರೂ ಸಹ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಗಾಂಧೀಜಿ ಜೀವನದ ಕುರಿತ ಡಿಜಿಟಲ್​ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಆರಂಭ (ETV Bharat)

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿದ್ದ ಆರ್.ಆರ್.ದಿವಾಕರ್ ಅವರು ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಬರೆಸಿರುವ ಸಂದೇಶವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಎರಡನೇ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದ ವಾಚನವನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್​ನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರ ಧ್ವಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಜೀವನದ ಘಟನಾವಳಿಗಳನ್ನು ಬಿಂಬಿಸುವ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಷಯಾಧಾರಿತವಾಗಿ ರೂಪಸಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಆರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಬದಲಾವಣಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 'ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಗಾಂಧಿ' ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಗ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

CM inaugurates digital library on Gandhi's life
ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ವಿವಿಧ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿರುವ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು (ETV Bharat)

ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿರುವ 21 ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್​ಗಳಿರುವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಾಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದರೂ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ: ಪ್ರತಿ ದಿನ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜಿನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗಾಂಧಿ ಭವನಕ್ಕೆ ಕರೆಯಿಸಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ತೋರಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ, ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಗಾಂಧಿ ಕುರಿತ ಸಿನಿಮಾ ತೋರಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಉಪಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿ ಕಳುಹಿಸುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿಧಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.

ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ: ಬೇರೆ ಯಾವ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲೂ ಇರದ ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಕರ್ಸನ್ ದಾಸ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಭಾವಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ಪೊಲೀಸ್ ಸೂಪರಿಂಟೆಂಡೆಂಟ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮತ್ತು ಸಾರಾ ದಂಪತಿಯವರೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ಅಪರೂಪದ ಚಿತ್ರಗಳಿವೆ. ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸಬರಮತಿ ಆಶ್ರಮ ಕಟ್ಟಡದ ಪ್ರತಿರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅತ್ಯಂತ ಜನಾಕರ್ಷಿತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 'ಮಹಾತ್ಮರ ಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಸಂದೇಶ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತ': ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಉಪರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ, ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ-ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಸ್ಮರಣೆ

TAGGED:

DIGITAL LIBRARY ON GANDHI LIFE
ಡಿಜಿಟಲ್​ ಗ್ರಂಥಾಲಯ
ಗಾಂಧಿ ಜಯಂತಿ 2026
BENGALURU
MAHATMA GANDHI DIGITAL LIBRARY

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.