ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸೇರಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ: 'ಚಲಿಸುವ ಬಂಡೆ' ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್
ನಾನು ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಓದುವುದಕ್ಕಿಂತ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಷ್ಟು ಶ್ರಮಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.
Published : November 12, 2026 at 8:13 AM IST
ಮೈಸೂರು: ನನ್ನ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ. ಮುಂದೆಯೂ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಬದ್ಧತೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಮೈಸೂರಿನ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯ ಸೆನೆಟ್ ಭವನದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಸಂಶೋಧಕಿ ರಮ್ಯಾ ವಿರಚಿತ ‘ಚಲಿಸುವ ಬಂಡೆ’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಶ್ರೀಗಳು, ಜನರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು, ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳು, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾದ ನಂತರ ನಡೆದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ನನ್ನೊಳಗಿವೆ ಎಂದರು.
ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ: ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಈಜುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಈಜಿ ದಡ ಸೇರುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು, ಎರಡು ತಿಂಗಳು, ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಅಥವಾ ಆರು ತಿಂಗಳು ಆಡಳಿತ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ. ಇವರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪಕ್ಷದವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲೂ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಇಂತಹ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ. ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇದ್ದೇನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮೇಲೂ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು, ತೊಂದರೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಕೆಡುಕು ಬಯಸಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವೇ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿದ್ದವು. ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು ಎಂದಾಗ, ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ದಿನವೂ ಅವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೋಸ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಾನು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಕೈ ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆಯೇ, ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ ಒಪ್ಪಿದರೆ ಸಾಕು. ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಅಧಿಕಾರದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರಿಗೂ ಅನಗತ್ಯ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಾರದು ಎಂಬುದು ನನ್ನ ಆಶಯ. ಜನರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಹಾಯ ಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಡುಕಾಗಬಾರದು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣ: ನಾನು ಎಸ್.ಎಂ.ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವನಾದಾಗಲೂ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸಚಿವನಾದಾಗಲೂ, ಈಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಾಗಲೂ ಸಿಗದಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ನನಗೆ ಸುಮಾರು 48ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮೂಲಕ ಪದವಿ ಪಡೆದಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಾನು ಪದವಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ, ಕೆ.ಹೆಚ್.ಪಾಟೀಲ್, ಕೆ.ಹೆಚ್.ರಂಗನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕ ಯುವಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪ್ರಸಾದ್, ರೇವಣ್ಣ, ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಆಗ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಆಗ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರೂ ರಾಜಕೀಯ ಪಯಣ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸಂಶೋಧಕಿ ರಮ್ಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು, ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಂದಿರದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಊರಿನ ಹಳೆಯ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಹುಡುಕಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಫಲಕವಿರುವ ಮನೆಯ ಚಿತ್ರವನ್ನೂ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷವೂ ಕುಳಿತು ಮಾತನಾಡಲು ನನಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ದಾಖಲಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
ಪದವಿಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣನವರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಅವರು ನನಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಡವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೈಗುಳವನ್ನೂ ತಿಂದಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆದಾಗ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವು. ಹೀಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣನಾಗಿ ಪದವಿ ಪಡೆದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ: ನಾನು ಮಾಜಿ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೆ, ಹಾಲಿ ಶಾಸಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಮುಕ್ತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯಲಿಲ್ಲ. ವೇದಿಕೆಯ ಕೆಳಗೇ ನಿಂತು ಪದವಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿದ್ದವರ ಚಿತ್ರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಚಿತ್ರವನ್ನೇ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳೆದು ಇಂದು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಜಾಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದು ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ವೇದಿಕೆಗೆ ಕರೆಯಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳೂ ಇವೆ. ಅಂತಹ ಅನುಭವಗಳೇ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದರು.
ಬಾಬಾಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ ಮರೆತವರು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಿಳಿಸಲು ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಉತ್ತಮ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೂರಾರು ಗೆಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಹವ್ಯಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಓದುವ ತಾಳ್ಮೆ ಕಡಿಮೆ. ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಓದಿ ಪುಟ ತಿರುಗಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿದೆ. ಆದರೂ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಮಾನವ ಬದುಕಿನ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪುಸ್ತಕವೂ ಬಂದಿದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಅಂತರಂಗ, ಇತಿಹಾಸ, ಕಷ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ 35 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಜ್ಯೋತಿಷಿ ದ್ವಾರಕನಾಥ್ ಅವರು ನನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಸಚಿವನಾಗುತ್ತೀಯ, ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದಿದ್ದರೂ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗುಪ್ತ ಸಂಪತ್ತುಗಳಿವೆ. ನಮ್ಮ ರೇವಣ್ಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಲು ಪಟ್ಟ ಶ್ರಮ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ 40 ವರ್ಷಗಳ ಪರಿಶ್ರಮ, ಅನೇಕ ನಾಯಕರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ ಅನುಭವ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇದೆ. 136 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಜನರು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ಕಾರಣ ಎಂದರು.
ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ: ನಾನು ಜೈಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟಿಸುತ್ತೇನೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೇನೆ, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿತ್ತು. ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಅದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಂದು ನನಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಯ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರುವುದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರು.
ನನ್ನ ಬದುಕು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ: ನನ್ನ ಬದುಕು ತೆರೆದ ಪುಸ್ತಕ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಹಸ್ಯಗಳಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮಗಳ ಜನರನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಮಾನವ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಎಂಬ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಓದಿದವನು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಿಗೂ ಗೌರವ ನೀಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇವೆಯೋ ಆ ಜಾತಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ಕಾಣಬಾರದು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಮನುಷ್ಯತ್ವ. ಯಾರೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಕಾಲ, ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸಾಕ್ಷಿಗುಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
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