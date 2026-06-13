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ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ, ಲಂಚ,‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಡರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಎಂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಸಿಎಸ್​ಆರ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಸ್​​ಐಆರ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಿಎಂ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು.

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ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ (X@DKShivakumar)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 13, 2026 at 5:32 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಕಡತಗಳ ವಿಲೇವಾರಿ ಹಾಗೂ ಅನಾವಶ್ಯಕ ಕೆಲಸಗಳ ವಿಳಂಬ, ಲಂಚ,‌ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಂಡುಬಂದರೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಖಡಕ್‌ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಿಇಒಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಳೆ, ಬೆಳೆ, ಸಿಎಸ್​ಆರ್ ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಎಸ್​​ಐಆರ್ ಮತ್ತಿತರ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ‌ ಪ್ರಮುಖ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಂತರ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಲರ್​​ ಸ್ಟಿಕರಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹಸಿರು, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೀಲಿ+ರೆಡ್ ಹೀಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಆಗಬಾರದು: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ತಡೆಗೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು‌. ಸರ್ಕಾರಿ‌ ಕೆಲಸದ ಅವಧಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ಎಲ್ಲಾ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ‌ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಲಭ್ಯತೆ/ಅಲಭ್ಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ‌ನಿಖರ ಮಾಹಿತಿ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್​​ಪಿ/ಡಿಸಿ/ಸಿಇಒ/ಡಿಎಫ್​ಒ‌/ಡಿಡಿಪಿಐ/ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ದೂರವಾಣಿ 24 ಗಂಟೆಗಳೂ ಆನ್ ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ ಸಿಎಂ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಗೊಬ್ಬರ, ಬೀಜ ಕೊರತೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಬ್ಬರ ದಾಸ್ತಾನು, ಸರಬರಾಜು, ವಿತರಣೆ, ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ. ಅಕ್ರಮ‌ ಸಾಗಾಣಿಕೆ, ದಾಸ್ತಾನು, ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಹೇಳಿದರು.

ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಕಡಿಮೆ‌ ಇದೆ. ಗೊಬ್ಬರದ ಅಗತ್ಯತೆ ಗಮನಿಸಿ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಬೀಳುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ, ಪರಿಹಾರ ಕ್ರಮಗಳ‌ನ್ನು ಸನ್ನದ್ದತಾ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ‌ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಿದೆ. ಕಾನೂನು‌ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷ, ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರೌಡಿ ನಿಗ್ರಹ ದಳ‌ ರಚಿಸಿ. ಗಾಂಜಾ, ಮಾದಕ‌ ದ್ರವ್ಯ ಸಾಗಾಣಿಕೆ,‌ ವಿತರಣೆ, ಮಾರಾಟ ತಡೆಯಿರಿ. ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಗಾ ಇರಲಿ. ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ‌ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಅವರು ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದರು.

100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ: ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 100 ದಿನಗಳ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ‌ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಎಂ‌ ಅವರು ತಾವು ಘೋಷಿಸಿದ 6 ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ 100 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಸ್ ಪಾಸ್, ನಿಯಮ‌ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ 2,400 ಚದರ್​​ ಅಡಿವರೆಗಿನ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪತ್ರದಿಂದ‌ (ಒಸಿ) ವಿನಾಯಿತಿ ಆದೇಶ, ಯುವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕಲ್ಪಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರ ರಚನೆ, ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಬಿ‌ ಖಾತೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತೆ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಖಾತೆ ಗೊಂದಲ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಬರಲಿದೆ: ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ

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