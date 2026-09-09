ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶತಕದ ಸಂಭ್ರಮ: ಕೆಲ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿವಾದ, ಸದ್ದುಗದ್ದಲ
ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರವು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ ಶತದಿನಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದೆ. ನೂರು ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ, ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಮುಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ವರದಿ: ವೆಂಕಟ್ ಪೊಳಲಿ
Published : September 9, 2026 at 11:58 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರವು ಅಧಿಕಾರದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಗುರುವಾರಕ್ಕೆ 100 ದಿನಗಳಾಗಲಿವೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಮೊದಲ ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಶೈಲಿಯ ಆಡಳಿತದ ಮುದ್ರೆಯೊತ್ತಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೆ, ಇತ್ತ ಸರ್ಕಾರವು ಶತದಿನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಹಲವು ವಿವಾದ, ಆರೋಪಗಳಿಗೂ ಗುರಿಯಾಗಬೇಕಾಯಿತು.
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಿಂದ ಅಧಿಕಾರದ ಗದ್ದುಗೆ ಪಡೆದ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜೂನ್ 3ರಂದು ರಾಜ್ಯದ ನೂತನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದರು. ಹಲವು ದಿನಗಳ ನಾಯಕತ್ವ ಬದಲಾವಣೆ ಗೊಂದಲ, ಕಸರತ್ತುಗಳ ಬಳಿಕ ಕೊನೆಗೂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಗಾದಿಗೇರಿದರು.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಗುರುವಾರ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಬ್ಯಾಂಕ್ವೆಡ್ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧನಾ ಸಮಾವೇಶ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 100 ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆ, ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ, ಕಾರ್ಯವೈಖರಿ, ಮುಂದಿನ ಆಡಳಿತದ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯನ್ನು ಜನರ ಮುಂದಿಡಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ 100 ದಿನಗಳ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಹಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ, ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಪ್ರಸಕ್ತ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರೂಪ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಹೊಸ ಘೋಷಣೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಆಡಳಿತ ಹೇಗಿರಲಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಮೂಲಕ ಜನಸ್ಪಂದನೆ: ಪ್ರಜಾ ಸೇವೆ ಇಲಾಖೆ ಸೃಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಹವಾಲು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅಹವಾಲು ದೂರು, ದುಮ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ತಂದು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್: ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಯಿತು. ಈಗಾಗಲೇ 8.69 ಲಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ವಿತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇತು: ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವು ಹಾಗೂ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವರನ್ನು ಉದ್ಯೋಗದಾತರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 'ಯುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇತು' ಉದ್ಯೋಗ ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘ ಕ್ಲಬ್: ಯುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಭಾತೃತ್ವ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ನಗರ ವಾರ್ಡ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 10 ಸಾವಿರ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯುವ ಸಂಘ ಕ್ಲಬ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ತಲಾ ರೂ.10 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ (ಒಟ್ಟು ರೂ. 1,000 ಕೋಟಿ) ಒದಗಿಸಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ: 2,400 ಚದರಡಿವರೆಗಿನ (+10 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ) ಅಳತೆಯ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಜಿ+2 ಅಂತಸ್ತಿನ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಟಿಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ +3 ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಸತಿ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ 31 ಮೇ 2026ರ ಒಳಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆಯಲು ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿನಾಯಿತಿ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಮನೆ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾಗ್ಯ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ನಗರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನಾದ್ಯಂತ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಇ-ಖಾತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹ ಬಿ-ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ 9 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಎ-ಖಾತೆಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಗರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಖಾತೆ ನಿವೇಶನಗಳಿಗೆ ಎ ಖಾತೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಭೂ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 7.5% ಒಳಮೀಸಲಾತಿ: ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇ.7.5ರಷ್ಟು ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಘೋಷಣೆ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿರುವ ಅರ್ಹ ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡಾ ಏಳೂವರೆ (7.5%) ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಅಡ್ಡಲಾಗಿ (horizontally) ಮೀಸಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹತ್ವದ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಾನುಭವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ: ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 'ಗ್ರಾಮಾನುಭವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಡಿ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನದ ಅನುಭವ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೃಷಿ, ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ಪರಿಚಯದ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಮಜೀವನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪನೆ: ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಭಾರತದ ಎಐ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತಿದೊಡ್ಡ ಎಐ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರೂಪುರೇಷೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕ್ರಿಸ್ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು 6ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದಲೇ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ ಶಿಕ್ಷಣ ಪರಿಚಯಿಸಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ ಯೋಜನೆ: ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯುವಸಮೂಹದ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಾಳೆಗಳಿಗಾಗಿ 'ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಕಲ್ಪ' ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವ ಘೋಷಣೆ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿ, ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬಲಿದೆ. ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ರಮುಖ 72,000 ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ತುಂಬುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗಾಗಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದ್ಯೋಗ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆ: ಉದ್ಯೋಗ ನಿಧಿ ಎಂಬ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ಹತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರ್ಕಾರವೇ ತಲಾ 2,500 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ನೀಡಲಿದೆ. ಸೌಲಭ್ಯ ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಫುಟ್ಪಾತ್ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳಲ್ಲಿನ ಒತ್ತುವರಿ ತೆರವು ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಫುಟ್ಪಾತ್ನಲ್ಲಿ ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡಿರುವ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ ಜನ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿತು.
ನೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿವಾದ, ಆರೋಪ, ಗದ್ದಲ: ಡಿಕೆಶಿ ಆಡಳಿತ ನೂರು ದಿನ ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಹಲವು ಹೊಸ ಘೋಷಣೆ, ಮಹತ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹತ್ತಾರು ವಿವಾದ, ಆರೋಪ, ಸದ್ದುಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಶತದಿನಗಳ ಅಲ್ಪ ಆಡಳಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿವಾದಗಳೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದವು. ಆ ಮೂಲಕ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು.
ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬ, ಭಿನ್ನಮತ ಸ್ಫೋಟ: ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿಳಂಬ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೀಕೆಗೆ ಒಳಗಾಯಿತು. ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಹಸಿರು ನಿಶಾನೆ ತೋರಿತು. ಇದು ಡಿಕೆಶಿ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ಅಡಚಣೆ ನೀಡಿತು. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಎಲ್ಸಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಶಾಂತೇಗೌಡರ ಹೆಸರು ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕೊನೆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪದಗ್ರಹಣವನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿವಾದವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇತ್ತ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ ವಂಚಿತ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಬಂಡಾಯದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಮುಂದಾದರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು.
ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾಯಿತು. ಖಾತೆ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವರುಗಳು ಬಿಹಿರಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಕಣ್ಣು ಕೆಂಪಾಗಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಸಿಟ್ಟಿಗೆದ್ದು ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಇತ್ತ, ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡಗೆ ಬಿಡಿಎ, ಬಿಎಂಆರ್ಡಿಎಲ್ ರಹಿತ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆ ನೀಡಿದ್ದು ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಅವರು ಖಾತೆ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಬಂಡಾಯ ಎದ್ದಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಬಳಿಕ ಒಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರೂ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇದು ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆರಂಭಿಕ ವಿಘ್ನ ತಂದೊಡ್ಡಿತ್ತು.
ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡದ ಅಪವಾದ: ಇತ್ತ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರುವುದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಗೆ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಅಪವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಪರ ಎಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಡದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇನ್ನೂ ಆ ಅಪವಾದದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಹೊರಬಂದಿಲ್ಲ.
ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರಗೆ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನ, ಬಳಿಕ ರಾಜೀನಾಮೆಯ ಇರುಸು ಮುರುಸು: ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಡಿಕೆಶಿ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿರುವುದು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಲಯದಲ್ಲೇ ಈ ಆಯ್ಕೆ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಿಗಮ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಯಾಗಿರುವ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರರನ್ನು ಸಂಪುಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಇತ್ತ ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಅಧಿವೇಶನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಕೊನೆಗೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಮಣಿದು ಬಿ.ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು.
ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ 5% ಪಾರ್ಕ್ ಸ್ಥಳ ಬಳಸುವ ಮಸೂದೆ: ಶೇ.5% ಉದ್ಯಾನವನ ಸ್ಥಳ ಬಳಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯಾನವನಗಳ (ಸಂರಕ್ಷಣೆ) (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ವಿಧೇಯಕ ತರಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದು ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಿತು. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಾಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಮಳೆಗಾಲದ ವಿಧಾನಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಿದ್ದ ವಿವಾದಿತ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ ಹಿಂಪಡೆದರು. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಜಾಗದ ಮಾರಾಟ, ಲೀಸ್, ಗಿಫ್ಟ್ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪುನರ್ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಯು-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆದಿದೆ.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ: ಪಶು ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಹುದ್ದೆಗೆ 80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬಂದ ಆರೋಪವು ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇರುಸು ಮುರುಸಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನೀಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಯುವ ಸಮುದಾಯದ ಜೊತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನೇಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವ ಆರೋಪ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಎಇಇ ನೇಮಕ ಅಕ್ರಮದ ಆರೋಪ: ಇತ್ತ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವುದು ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಚಿವರಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಆ ಇಲಾಖೆಯ ಎಇಇ ನೇಮಕಾತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿದ್ದು, ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಉಪಸಮಿತಿ, ಎಫ್ಎಸ್ಎಲ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಸಾಬೀತಾದರೂ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಸದ್ದು: ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಬಲವಂತದಿಂದ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಜೆಡಿಎಸ್ ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿತು. ಬಿಡದಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಕೈ ಬಿಡಲು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಡಿಕೆಶಿ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರೇ ಬಿಡದಿ ಟೌನ್ಶಿಪ್ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿರೋಧಾಭಾಸದ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ವಿವಾದ: ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯೂ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿತು. ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಡಿಕೆಶಿ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆ ಕೊಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಚುರುಕು ಪಡೆಯದ ಹೊಸ ಆಡಳಿತ: ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತದ ಬಳಿಕ ಡಿಕೆಶಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಚುರುಕು ಪಡೆಯವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿಳಂಬ, ಬರಗಾಲದ ತಲೆನೋವು ಮಧ್ಯೆ ಆಡಳಿತ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸುವ ವೈಖರಿ ಡಿಕೆಶಿ ಶತದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ ಗೋಚರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
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