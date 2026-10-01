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ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ; ಧರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು

ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವೇಳೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಸಂಬಂಧ ತನಿಖೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿರುವ ಬಳಿಕ ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಧರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು.

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ಸಿಎಂ, ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಧರಣಿ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 1, 2026 at 10:51 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಲು ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆರೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ ಹಾಗೂ ಸಂಪುಟ ಸಚಿವರು ಧರಣಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್, ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಲು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲಾ 224 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಭಾರತದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಇಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಿನ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಸ್​​ಐಅರ್ ಬಗ್ಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಹಾಗೂ ಜೆಡಿಎಸ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರ ನಡೆಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಫಾರ್ಮ್-7 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರನ್ನು, ದಲಿತರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಮತದಾರರ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯಲು ದೊಡ್ಡ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಷಡ್ಯಂತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಇದರ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ.‌ ಆರ್.ಅಶೋಕ್ 25,000 ಫಾರ್ಮ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸುತ್ತೇನೆ. ಎಪಿಕ್ ನಂ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂ. ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 25-30 ಕಡೆ ಎಫ್​ಐಆರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿದೆವು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರೂ ಅಚ್ಚರಿಯಾದರು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಎರಡು ದಿನ ಸಮಯ ಕೇಳಿದರು. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕುತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಜಗ್ಗಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಸಂಧಾನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಸಿಇಒ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ EROಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರ್ಮ್-7 ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಈ ಪೂರ್ವ ಮುದ್ರಿತ ಫಾರ್ಮ್ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರು? ಯಾರು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪೊಲೀಸರು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಧರಣಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ‌. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೂತು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೋರುತ್ತೇನೆ ಎಂದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುಮಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಆದೇಶ ಏನಿದೆ?: ERO ಮುಂದೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಫಾರ್ಮ್-7 ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿರುವ ಪ್ರಕರಣ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಫಾರ್ಮ್​​ಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ, ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ, 1950ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 31ರ ಪ್ರಕಾರ, ಅರ್ಜಿ/ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ (ಫಾರ್ಮ್ 6, 6A, 7 ಮತ್ತು 8) ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಇಆರ್‌ಒಗಳು (ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು) ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಕ್ರಮವು ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ನಿಯಮಗಳು, 1960ರ ನಿಯಮ 20ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ ಜರುಗಿಸಲ್ಪಡಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಲ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-7 ದುರ್ಬಳಕೆ ಆರೋಪ: ತನಿಖೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆಶಿ, ಸಚಿವರಿಂದ ಧರಣಿ

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CM D K SHIVAKUMAR
CHIEF ELECTORAL OFFICER
BENGALURU
ಎಸ್​ಐಆರ್​ ಫಾರ್ಮ್ 7 ತನಿಖೆ
SIR MASS SUBMISSION OF FORM 7

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