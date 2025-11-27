ETV Bharat / state

ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದ ತಂಡದ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್​ ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಧಕಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್​​ಗೆ ಸಿಎಂ ಅಭಿನಂದನೆ

ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್​​ಶಿಪ್ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್​ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು.

cm-congratulates-dhanalakshmi-for-winning-womens-kabaddi-world-cup-and-lakshya-rajesh-for-winning-silver-in-badminton
ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೂ ಇತರರು (@CMofKarnataka X Handle)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 27, 2025 at 4:03 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್​ ಪಟ್ಟಕ್ಕೇರಿದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ರಾಜ್ಯದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಾಗೂ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಿರಿಯರ ಏಷ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಸಿಂಗಲ್ಸ್​​ ಚಾಂಪಿಯನ್​ಶಿಪ್​ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ರಾಜೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೋವಿಂದರಾಜು ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಇಂದು ಸಿಎಂರನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತಲಾ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಘೋಷಿಸಿದರು.

ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ದೇಶಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಹೆಸರು ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವಂತೆಯೂ ಸಿಎಂ ಹಾರೈಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ವಿಜೇತಪಟುಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಐದು ಲಕ್ಷ ರೂ.ಯ ಚೆಕ್ ವಿತರಿಸುವಂತೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಮಾಧ್ಯಮ‌ ಸಲಹೆಗಾರ ಕೆ.ವಿ.ಪ್ರಭಾಕರ್, ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರಾಜೇಶ್ ಮತ್ತು ತರಬೇತುದಾರ ಬಿ.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜಯಿಸಿದ ಭಾರತ: ನವೆಂಬರ್​​ 24ರಂದು ನಡೆದ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ತಂಡವನ್ನು 35-28ರ ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ಭಾರತೀಯ ತಂಡ ವಿಶ್ವಕಪ್​ ಜಯಿಸಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿದ ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡನೇ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ.

ಭಾರತ ತಂಡ ಟೂರ್ನಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಸೆಮಿಫೈನಲ್​​ ತಲುಪುವ ಮುನ್ನ ತಂಡ ಗ್ರೂಪ್​ ಹಂತದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನೂ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. ಸೇಮಿಸ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ಅನ್ನು 33-21 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿತ್ತು. ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಅಜೇಯ ಓಟ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಸೆಮಿಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆತಿಥೇಯ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವನ್ನು 25-18 ಅಂತರದಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಂತಿಮ ಹಂತ ತಲುಪಿತ್ತು.

ಭಾರತದ ಸಂಜು ದೇವಿ 2025ರ ಮಹಿಳಾ ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್‌ನ ಅತ್ಯಂತ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದರು. ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆಯ ಐ ಮಿನ್ ಲಿನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೈಡರ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಶ್ರೀತಿ ಅಕ್ತರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾದರು.

ನವೆಂಬರ್ 17ರಿಂದ 24ರ ವರೆಗೆ ಮೀರ್​​ಪುರದ ಶಹೀದ್ ಸುಹ್ರವರ್ದಿ ಒಳಾಂಗಣ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 11 ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಭಾರತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಚೈನೀಸ್ ತೈಪೆ, ಜರ್ಮನಿ, ಇರಾನ್, ಕೀನ್ಯಾ, ನೇಪಾಳ, ಪೋಲೆಂಡ್, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್, ಉಗಾಂಡಾ ಮತ್ತು ಜಾಂಜಿಬಾರ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ದೇಶಗಳು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈಗ ಅಧಿಕೃತ! ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ 2030ರ ಕಾಮನ್​ವೆಲ್ತ್​ ಗೇಮ್ಸ್; 2 ದಶಕಗಳ ಬಳಿಕ ಭಾರತಕ್ಕೊಲಿದ ಅವಕಾಶ

TAGGED:

KADABBI PLAYER DHANALAKSHMI
BADMINTON PLAYER LAKSHYA RAJESH
BENGALURU
ಕಬಡ್ಡಿ ವಿಶ್ವಕಪ್
CM SIDDARAMAIAH

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ಕಾಡು ಮಾದರಿ ತೋಟದ ಮೂಲಕ ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನಾಗಿಸಿದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಂಚಾಲೆ; ಕೈಹಿಡಿದ ವಿನೂತನ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ

26/11: ಉಗ್ರರ ದಾಳಿಯ ಮಧ್ಯೆ 20 ಗರ್ಭಿಣಿಯರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಸೂಪರ್ ನರ್ಸ್ ಅಂಜಲಿ

ಇದು ಗಿಳಿಗಳ ಮನೆ: ಯುವಕನ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಮೋಹಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷಿಧಾಮವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟ ಮನೆ!, ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ವಹಿವಾಟು!

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೇಮಕಾತಿ ರದ್ದತಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ: ಮಹತ್ವದ ಮಸೂದೆ ಮಂಡನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.