ಅರಮನೆ ಟಿಕೆಟ್​ ಕೌಂಟರ್ ಬಳಿ ಫುಟ್​ಪಾತ್​ ಅಂಗಡಿ ತೆರವು: ಭದ್ರತೆಗೆ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ

ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಗೂಡಂಗಡಿ ತೆರವು ಮಾಡಿ ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 31, 2025 at 7:26 PM IST

ಮೈಸೂರು: ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆಯಿಂದ ಕೊನೆಗೂ ಎಚ್ಚೆತ್ತಿರುವ ಮೈಸೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರು, ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಲೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಮತ್ತೆ ತಲೆಯೆತ್ತದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅರಮನೆಯ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಬಿ.ಎಲ್. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಡಿ.25 ರಂದು ಬಲೂನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಳಿಯಿದ್ದ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಪೋಟ ದುರಂತ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅನಧಿಕೃತ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಸೆಂಟರ್​ಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗಮಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ (ಗನ್‌ಹೌಸ್) ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಎರಡೂ ಬದಿಯ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ: ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೂ ಆಗಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅರಮನೆ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ದೇಶ-ವಿದೇಶದಿಂದ ಆಗಮಿಸುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ 10 ರಿಂದ 15 ಸಾವಿರ, ರಜಾ ದಿನ, ವಾರಾಂತ್ಯದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 21 ರಿಂದ 25 ಸಾವಿರ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಅರಮನೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರವಾಸಿಗರು ವರಾಹ ದ್ವಾರ ಹಾಗೂ ಅಂಬಾವಿಲಾಸ ದ್ವಾರದಿಂದಲೇ ಅರಮನೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗನ್​ಹೌಸ್ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ದ್ವಾರದ ಅಂಚಿನವರೆಗೂ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಆಟಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ಮುಂದೆ ಅರಮನೆಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ಅರಮನೆ ಭದ್ರತೆಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಿಂದ ದಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆಯೇ ಸಿಐಎಸ್​​ಎಫ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಡಿ.25 ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ಹೀಲಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸ್ಫೋಟ ನಗರದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆ ನಿಯೋಜನೆ: ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಇದು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಹಾಕದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಮಾಂಡೋ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗೂಡಂಗಡಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರವಿನಿಂದ ಅರಮನೆಯ ವರಾಹ ದ್ವಾರದ ಮುಂಭಾಗ ಇದೀಗ ವಿಶಾಲ, ಸ್ವಚ್ಛ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ.

ಆಕರ್ಷಕ ಸೆಲ್ಪಿ ಪಾಯಿಂಟ್: ಅರಮನೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ವರಾಹ ಗೇಟ್ ಮುಂಭಾಗ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ 'ಮೈಸೂರು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಾಣ' ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಫಲಕದ ಮುಂದೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಫಲಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯ ಇತಿಹಾಸದ ಮಾಹಿತಿಯುಳ್ಳ ಫಲಕವನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

