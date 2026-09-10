ಮುದ್ದಾದ ಕಲಾಕೃತಿ, ಸೃಜನಶೀಲ ಅಲಂಕಾರ: ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಣ್ಣಿನ ಬಾಲ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ನಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯರಗುಂಟೆ ಕುಮಾರ್.
Published : September 10, 2026 at 6:02 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ನಗರದ ನರಸಪ್ಪ ಗಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ದೊರೆಯುವ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವ ಬಾಲ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಮುದ್ದಾದ ಕಲಾಕೃತಿ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಯರಗುಂಟೆ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 40 - 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುವವರ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಿಗದಿರುವುದು ತಮಗೆ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ. ಮಣ್ಣಿನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಬಣ್ಣದ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಕೇಳುಂತಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಭಕ್ತರು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಈ ಬಾರಿ ಕೃಪೆ ತೋರಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ವತಃ ಯರಗುಂಟೆ ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ಹೆಸರುವಾಸಿ: ಮೂಲತಃ ಯರಗುಂಟೆ ಗ್ರಾಮದವಾರದ ಕುಮಾರ್ ಕುಟುಂಬ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಈ ಹಿಂದೆ ಹಳೇ ದಾವಣಗೆರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದರೆ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಗಣೇಶ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಎರಡು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇಡೀ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಜನರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮೂರ್ತಿ ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಅಂದಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮನೆತನಗಳಾದ ಗುಂಡಿ ಮನೆತನ, ರಾಜನಹಳ್ಳಿ ಮನೆತನ, ಸಾಹುಕಾರ್ ಮೋತಿ ಮನೆತನ, ಚಿಗಟೇರಿ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವರ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ತಾವು ತಯಾರಿಸುವ ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಆಗಿನಿಂದಲೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಬೇಡಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳ್ಳುವ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕೊಳ್ಳಲು ಅಷ್ಟಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಯರಗುಂಟೆ ಕುಮಾರ್.
ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ: "ನಾನು 15-16 ವರ್ಷವನಿದ್ದಾಗ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾತ, ಮುತ್ತಾತ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ನಮ್ಮದು ನಾಲ್ಕನೇ ತಲೆಮಾರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಚು - ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಬಳಿಕ ಈಗ 150-200 ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಗಣೇಶ, ಮೂಷಿಕ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿರುವ ಗಣೇಶ, ಕಮಲ ಗಣೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಾಲ ಗಣಪತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಇಷ್ಟಾರ್ಥ ಸಿದ್ಧಿ ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾನೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಭಕ್ತರು 40-50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಈಗಲೂ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 10 ಇಂಚು ಎತ್ತರ ಇರುವ ಈ ಬಾಲ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಆದತೆ, ಸದ್ಯ ದರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮಣ್ಣಿನ ದರ ಗಗನಕ್ಕೆ: "ಎರೆ ಮಣ್ಣಿನ ದರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣು ಕಡಿಮೆ ಬೀಳುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಮಣ್ಣಿಗೆ 15-20 ಸಾವಿರ ದರ ಇದೆ. ಈ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಲೋಡ್ ಎರೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ 3-4 ಸಾವಿರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಣ್ಣು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೂರದೂರಿಂದ ಖರೀದಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಈ ಮುಂಚೆ ಹರಿಹರ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಮಣ್ಣು ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಹರಪನಹಳ್ಳಿ- ಕೊಟ್ಟೂರು ಭಾಗದಿಂದ ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬಹಳ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಕಾಲದಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಕಾಯಕ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಬಿಡಲಾಗದು. ಹಾಗೂ - ಹೀಗೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕುಮಾರ್ ಯಾತನೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು.
ಕುಮಾರ್ ಪತ್ನಿ ವಿದ್ಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ತವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಕ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಕಲಿತುಕೊಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 26 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಾನು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ಮಾಡಲು ಒಂದು ದಿನ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮೂರು - ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಣಪತಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಬುಕ್ ಆಗಿವೆ. ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲವೂ ಖಾಲಿ ಆಗಬಹುದು" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
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