ETV Bharat / state

ಧಾರವಾಡ: ಜಮೀನು ವಿವಾದ, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ; ಫೈರಿಂಗ್

ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

CLASHES BETWEEN TWO GROUPS
ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 26, 2026 at 6:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಧಾರವಾಡ: ಜಮೀನು ವ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರ ಅಂಗರಕ್ಷಕರು ಯುವಕನೊಬ್ಬನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ಧಾರವಾಡ ಹೊರವಲಯದ ತ್ರಿಬಲ್ ಐಐಟಿ ಬಳಿ ನಡೆದಿದೆ.

ವಿಠ್ಠಲ್ ವಾಲೀಕಾರ್ (24) ಎಂಬಾತನ ಕಾಲಿಗೆ ಗುಂಡು ತಗುಲಿದ್ದು, ಅವರನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ವಿಠ್ಠಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್​.ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ (ETV Bharat)

ವಸತಿ ನಿವೇಶನ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದಾಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಳತೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಉದ್ಯಮಿಯು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅದಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾದಕ್ಕಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎರಡೂ ಬಣದವರ ನಡುವೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಉದ್ಯಮಿಯ ಅಂಗ ರಕ್ಷಕರು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್​ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಧಾರವಾಡ ವಿದ್ಯಾಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ನಡೆದಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಎನ್​. ಶಶಿಕುಮಾರ್, ಧಾರವಾಡ ನಗರದ ಹೊರವಲದಲ್ಲಿನ ತಡಸಿನಕೊಪ್ಪ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಜಮೀನೊಂದರ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವಕನ ಕಾಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳಿಗೆ ಡೆವಲಪರ್​ ಒಬ್ಬರ ಅಂಗರಕ್ಷಕನು ಫೈರಿಂಗ್​ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರುವುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್​ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಫೈರಿಂಗ್​ ವೇಳೆ 24 ವರ್ಷದ ವಿಠ್ಠಲ್​ ಎಂಬಾತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಆತ ಎಸ್​ಡಿಎಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತನ ಪಾದದ ಬಳಿ ಒಂದು ಗುಂಡು ತಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ. ವೈದ್ಯರು ಸಹ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಇಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಆತನನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಫೈರಿಂಗ್​ ಮಾಡಿದ ಡೆವಲಪರ್​ನ ಖಾಸಗಿ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್​, ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಲ್ವರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ದೂರು ದಾಖಲಾಗಬೇಕಿದೆ. ದೂರಿನ ಬಳಿಕ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮೂರು ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಇದನ್ನು ಡೆವೆಲಪ್ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಡೆವಲಪರ್​ ಹಾಗೂ ಲ್ಯಾಂಡ್​ ಮಾಲೀಕರ ನಡುವೆ ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಡೆವಲಪರ್​ ಅವರ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೊಲೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಗೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. - ಎನ್​.ಶಶಿಕುಮಾರ್ - ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಜಯಪುರ: ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿ ರಿಯಲ್‌ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಉದ್ಯಮಿಯ ಭೀಕರ ಹತ್ಯೆ

TAGGED:

LAND DISPUTE
FIRING IN DHARWAD
ಜಮೀನು ವಿವಾದ
DHARWAD
CLASHES BETWEEN TWO GROUPS

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.