ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ: ಕೈ ಕೈ ಮಿಸಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ ಘರ್ಷಣೆ
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
Published : May 18, 2026 at 6:58 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜಟಾಪಟಿ ನಡೆದಿದೆ. ಕೆಪಿವೈಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
KPCC ಕಚೇರಿಯಲ್ಲೆ ಕೈ- ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಮೇ 21 ರಂದು ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ 15 ಜನರ ಅಮಾನತ್ತು ವಿಚಾರ ಇಂದು ಗದ್ದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. ನೋಟಿಸ್ ನೀಡದೇ ಕೆಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹುದ್ದೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೆಪಿವೈಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ ಗೌಡ, ಅಖಿಲ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಿಗಂ ಭಂಡಾರಿಗೆ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಘೇರಾವ್ ಹಾಕಿ ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ದೀಪಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ನಾನೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿ ಯುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಮತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ದಾಖಲೆ ಇದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಒಡೆದು ಆಳುವ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಭೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎದ್ದು ಹೊರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜೊತೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಐಡಿಯಾಲಜಿ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಡಿಸಿಎಂ, ಸಿಎಂ ಕರೆಸಿ ಬಗೆಹರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನನಗೆ 8 ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೆದರದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದರು.
ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ: ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೌಡ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, 'ಗಲಾಟೆ ಯಾವುದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಗಲಾಟೆ ತರಹ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ?. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ನೀಟ್ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆವು. ಕೆಲವರನ್ನು ತಡೆಯಲಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೇನೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅವರು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಾರೆ' ಎಂದರು.
'ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರೇ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹತ್ತದಿನೈದು ವರ್ಷದಿಂದ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸಂಘಟನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ಆಯ್ತು. ದ್ವೇಷವಾಗಿ ಏನೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಡಿ.ಕೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು. ಮೇ 21 ರಂದು ನೀಟ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರು ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಿತ್ತು. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೊಟೋಕಾಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಘಟನೆ ಚಳವಳಿ ಮುಖ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ರಾಜಕಾರಣ ಏನೂ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಮಜಾಯಿಶಿ ನೀಡಿದರು.
