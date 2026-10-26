ಸಿಎಂ ಸಭೆಗೂ ಮುನ್ನ ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತ ಮುಖಂಡರು: ಗೊಂದಲದ ಗೂಡಾದ ಸಭೆ
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರೈತ ಮುಖಂಡರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : October 26, 2026 at 5:51 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕರೆದಿದ್ದ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಣ ಹಾಗೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಣದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ, ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ಮುಗಿಸಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಇತ್ತ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಸುವರ್ಣ ಸೌಧದ ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
ಸಭೆ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಈ ಸಭೆ ಕರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ 4,500 ರೂ. ದರ ನಿಗದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುವುದು ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಬಣದ ಮುಖಂಡರು ತೀವ್ರ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಚೀರಾಟ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. 5,500 ಬೆಲೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ, ಈಗ 4,500 ಎಂದು ಯಾಕೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಿಯಾ..? ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಇಳಿ ಎಂದು ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ 4,500 ರೂ., ಕಬ್ಬಿನ ದರ, 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ. ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಟನ್ ಗೆ 5,500 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳಿದರೂ ಕೋಡಿಹಳ್ಳಿ ಬಣದ ಮುಖಂಡರು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳದೇ ಗಲಾಟೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದರು.
ನೀನು ಮಾತಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತಾ ಆರೋಪಿಸಿ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಬಣದ ಕೆಲವರು ಮೈಕ್ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು. ಆಗ ಹೋರಾಟಗಾರರ ನಡುವೆ ಗದ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಚೂನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಗದ್ದಲದಲ್ಲಿ ಮೈಕಿನ ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸಭಾಂಗಣ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಗದ್ದಲದ ಗೂಡಾಯಿತು.
ಮುಂದುವರಿದು ಚೂನಪ್ಪ ಬಣದ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ನೀರಿನ ಗಾಜಿನ ಗ್ಲಾಸ್ ಎತ್ತಿ ವಿರೋಧಿಗಳತ್ತ ಎಸೆದರು. ಇಬ್ಬರ ಎದೆಗೆ ಗಾಜಿನ ತುಂಡು ನಾಟಿ ಗಾಯವಾಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ತಳ್ಳಾಟ ನೂಕಾಟ ಶುರು ಆಯಿತು. ಶಾಸಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ಎಷ್ಟೇ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾತ್ರ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು, ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಸಭಾಂಗಣದಿಂದ ಹೊರಗೊಯ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹತೋಟಿಗೆ ತಂದರು.
ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ: ಗಲಾಟೆ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಕೆಲವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿ, ಸಭೆ ಹಾಳು ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಅಥವಾ ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 4500 ಕಬ್ಬಿಗೆ ಬೆಲೆ, 1 ಸಾವಿರ ರೂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಸೇರಿ 5,500 ರೂ. ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದೇನೆ. ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವದಾನ ಇಲ್ಲದೇ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು.
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