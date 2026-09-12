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ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ: ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಕ್ರಮ ಎಂದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ

ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

HAVERI SP YASHODHA VANTAGODI
ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 12, 2026 at 9:14 AM IST

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ಹಾವೇರಿ: ಕ್ಷಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಯುವಕರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿಯ ನಗರದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ 5 ಜನ ಯುವಕರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

ಚಂದ್ರು, ಏಕಾಂತ, ರೋಷನ್, ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಬಾಬುಲಾಲ್ ಗಾಯಾಳುಗಳು. ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬೈಕ್​ನಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೇನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾನನ್ನು ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ್​​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ‌. ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಚಂದ್ರು, ಏಕಾಂತ್​​ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರು ಬೆರಳಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಉಂಗುರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿರೋ ಉಂಗುರ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಚಂದ್ರು ಸಮೀವುಲ್ಲಾಗೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳು ಅಂತಾ ಚಂದ್ರು ಮತ್ತು ಏಕಾಂತ್​​ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಬಳಿಯಿದ್ದ 20 ಸಾವಿರ ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಹಣ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಯುವಕರು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣದತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಬಳಿಕ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಕಡೆಯವರು ಕಾರು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ಏಕಾಂತ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರುನನ್ನು ಮನಬಂದಂತೆ ಥಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ಯುವಕರಿಂದ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದೆ. ಹಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಹಲವರಿಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಘಟನೆಯಿಂದ ಶಿವಲಿಂಗ ನಗರದ ಬಳಿ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿದೆ. ಗಾಯಾಳುಗಳಿಗೆ ಹಾವೇರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್​​​​ಪಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ: ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತ್​​ ಹಾಗೂ ಚಂದ್ರು ಎನ್ನುವವರು ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ರೋಷನ್​ ಹಾಗೂ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ, ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಎನ್ನುವವರು ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಉಂಗುರ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನನ್ನ ಉಂಗುರ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹಣ ಕೊಡು ಎಂದು 5 ಸಾವಿರ ಫೋನ್​ಪೇ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರೋಷನ್​ ಅವರ ಮಾವನಿಗೆ ಫೋನ್​ ಮಾಡಿ ಹೊಡೆದಿರುವುದು, ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯುವಕರು ಸಿಟಿಗೆ ಬರುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಅಡ್ಡ ಹಾಕಿ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರು ಹಾಗೂ ಏಕನಾಥ್​ ಅವರಿಗೆ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇವರು ಮೂರು ಜನಕ್ಕೂ ಕೈಯ್ಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ನಾರ್ಮಲ್​ ಆಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ನಾಯಕರನ್ನು ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಪೊಲೀಸ್​ ಕಣ್ಗಾವಲಿದೆ. ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎರಡೂ ಕಡೆಯವರು ಸೇರಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಅಂಜುಮನ್ ಕಮೀಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ಫಾನ್ ಖಾನ್ ಪಠಾಣ ಮಾತನಾಡಿ, ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜದ ಜಗಳ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳ. ರಾಂಗ್​ ರೂಟ್​ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಸಾಕ್ಷಿ ಇದೆ. ಎರಡು ಕಡೆಯವರಿಂದ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು, ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಎರಡೂ ಸಮಾಜದವರು ಸೇರಿ ಸರಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಹಳೇ ದ್ವೇಷ, ನಡು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ; ತಲ್ವಾರ್, ದೊಣ್ಣೆ ಹಿಡಿದು ಬಡಿದಾಟ

TAGGED:

HAVERI
ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ
HAVERI SP YASHODHA VANTAGODI
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