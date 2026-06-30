ಹಾವೇರಿ: ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ, 8 ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ
ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ನಿಮಿತ್ತ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ವೇಳೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯಾಗಿದ್ದು, 8 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : June 30, 2026 at 9:43 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಾನಗಲ್ ತಾಲೂಕು ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದ್ದು, 8ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಈ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶಾಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
''ಆಡೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನರೇಗಲ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸೋಮವಾರ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿ ಬಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಟ್ಟಡದ ಮುಂದೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿದ್ದರಿಂದ 8 ಜನರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಲೋಹಿತ್, ಜಯಪ್ಪ, ಶಿವರಾಜ್ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾಗಪ್ಪ ಎಂಬುವರನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕರ ಗುಂಪು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ'' ಎಂದು ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಎರಡೂ ಕಡೆಯ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜಗಳ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಯಾರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜಗಳ ಹಾಗೂ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ದೂರು ದಾಖಲು ಬಳಿಕ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಆರು, ಮತ್ತೊಂದು ಗುಂಪಿನಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. - ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ, ಹಾವೇರಿ
ಕಾರಹುಣ್ಣಿಮೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೋರಿಗಳನ್ನು ಬಿಡಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗುಂಪು ಅವರವರಲ್ಲಿಯೇ ಜಗಳ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಹೋರಿಯು ನಮ್ಮಿಂದ ಕೊಸರಿಕೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಯಿತು. ಅವರನ್ನು ದೂಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಓಡಿತು. ಈ ವೇಳೆ ಹೋರಿ ಹಿಡಿಯಲು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೆಂದು ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನನ್ನು ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲವರು ಹೊಡೆದರು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವು ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಹೋದೆವು. ಈ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆಯೇ ಕುಡುಗೋಲು, ಕಂದ್ಲಿಗಳಂತಹ ಹರಿತವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ತಂದು ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 12 ಜನರಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. - ಮಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
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