ಗಂಗಾವತಿ: ಹಾಲಸಮುದ್ರ ಘರ್ಷಣೆ; ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ 130 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್
Clash Between Two Groups: ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಾಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಾರಾಮಾರಿ ಹಾಗೂ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎರಡೂ ಸಮುದಾಯದ 130 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
Published : November 27, 2026 at 6:29 PM IST
ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲೂಕಿನ ಹಾಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ (ನ.25) ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಹೊಸ ತಿರುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 65 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬಣದಿಂದ 65 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 130 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾದಂತಾಗಿದೆ.
ಪ್ರತಿದೂರಿನ ವಿವರ: ಹಾಲಸಮುದ್ರ ಗ್ರಾಮದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ 5ರ ನಿವಾಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ (45) ಎಂಬವರು ಗುರುವಾರ (ನ.26) ಸಂಜೆ ಕಾರಟಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ, ಗ್ರಾಮದ ಶರಣಬಸವ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ (A1) ಹಾಗೂ ಆನಂದ ಈರಣ್ಣ ಸಿದ್ದಾಪುರ (A2) ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 65 ಜನರು ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಖಿತ ಪ್ರತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮ (62) ಎಂಬವರು 65 ಜನರ ವಿರುದ್ಧ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ, ಕೊಲೆ ಯತ್ನದ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು 65 ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಲಂ 189(2), 191(2), 191(3), 115(2), 74, 118(1), 118(2), 109(1), 352, 351(2), 190 ಹಾಗೂ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಎರಡೂ ಗುಂಪುಗಳಿಂದ ದೂರು-ಪ್ರತಿ ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪುತ್ರ ತಿಪ್ಪೇಶ (21) ಅವರು ಗ್ರಾಮದ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ, ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಗೌರಮ್ಮನಿಗೆ ಆರತಿ ಬೆಳಗಲು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿಗಳು (A1 ರಿಂದ A10) ಇವರನ್ನು ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ, ಸೀರೆ ಎಳೆದು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರ ಕೊರಳಲ್ಲಿದ್ದ 4 ತೊಲ ಬಂಗಾರದ ಸರವನ್ನೂ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾದ ಪುತ್ರ ತಿಪ್ಪೇಶನ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಎಡಗಾಲಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಜಗಳ ಬಿಡಿಸಲು ಬಂದ ಶಶಿಕಲಾ (50) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಸೀರೆ ಎಳೆದಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ A11 ರಿಂದ A65 ವರೆಗಿನ ಆರೋಪಿಗಳು ಅಕ್ರಮ ಕೂಟ ರಚಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಣ್ಣೆ, ರಾಡ್, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಖಾರದಪುಡಿ ಹಿಡಿದು ಬಂದು ಹಾಲಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಗ್ರಾಮದವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಓಣಿಗೆ ನುಗ್ಗಿ ದಾಂಧಲೆ ನಡೆಸಿ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಜಖಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ತಿಪ್ಪೇಶನನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಕಾರಟಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಂಗಾವತಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಗನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ಬಂದು ದೂರು ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರು ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿ ದೂರಿನನ್ವಯ ಕಾರಟಗಿ ಠಾಣೆಯ ಎಎಸ್ಐ ಪ್ರಕಾಶ್ ಉಮಚಗಿ ಅವರು ಪ್ರಕರಣ (ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ: 297/2026) ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) 2023ರ ಕಲಂ 189(2), 191(2), 191(3), 115(2), 118(1), 109(1) (ಕೊಲೆ ಯತ್ನ), 74, 309(4) (ಸುಲಿಗೆ), 352, 351(2) ಹಾಗೂ 190ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಗಲಭೆಗೆ ಕಾರಣವೇನು?: ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಗಲಾಟೆಯಾಗಿತ್ತು. ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಚಿವರ ತಂಗಡಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಾಗಿ ವಿವಾದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಮನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಇತ್ತು. ಆದರೆ, ಮಂಗಳವಾರ ನಡೆದ ಗೌರಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಆರತಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಕಾರಣ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮುದಾಯದವರು ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಗೌರಮ್ಮನನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘರ್ಷಣೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಬುಧವಾರ ರಾತ್ರಿ (ನ.25) ರಾತ್ರಿ 10:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ದೂರುದಾರಳಾದ ಚನ್ನಬಸಮ್ಮರ ಪುತ್ರ ಹನುಮಂತ (35) ಹಾಗೂ ಸೊಸೆ ಪಾರ್ವತಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರತಿ ಮುಗಿಸಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕೆಲವರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಟಾಕಿ ಕಿಡಿ ಸಿಡಿಯಬಹುದು, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ಹಚ್ಚುವಂತೆ ಹನುಮಂತ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಸುಮಾರು 50ರಿಂದ 60 ಜನರ ಗುಂಪು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಕೊಡಲಿ, ಕಲ್ಲು ಹಾಗೂ ಖಾರದ ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜದ ಓಣಿಯತ್ತ ನುಗ್ಗಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವರಿಗೆ ಗಾಯ: ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತ ಎಂಬುವವರ ತಲೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಕಾರಟಗಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶರಣಪ್ಪ, ಮಂತ್ರೇಶ, ಆನಂದ ಸಿದ್ದಾಪೂರ, ಸಿದ್ದಲಿಂಗ, ರುದ್ರಪ್ಪ, ಕಿರಣ ಹಾಗೂ ಪಾರ್ವತಿ ಎಂಬುವವರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೂ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಕಾರ್ಯ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾತ್ರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ; ಮೂವರಿಗೆ ಗಾಯ