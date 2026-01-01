ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಬಳಿ ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ: ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಾವು
ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಎರಡು ಬಣಗಳ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದೆ.
Published : January 1, 2026 at 11:07 PM IST
ಬಳ್ಳಾರಿ: ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಬಿಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿಮರ್ಮಣವಾಗಿದೆ. ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಅನಾವರಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅವಂಬಾವಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಣದವರ ಮಧ್ಯೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ಮತ್ತು ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೂ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.
ಎರಡೂ ಬಣದವರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗಲಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಮೃತ ಯುವಕನ ಹೆಸರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ.
ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರಿಂದ ಗಲಾಟೆ - ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ: 'ಗಂಗಾವತಿ ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ನನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ, ಅವರ ರೀತಿ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಭರತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿದ್ದೇನು? ಶಾಸಕ ಜನಾರ್ದನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆ ಬಳಿ ಬೃಹತ್ ಆದ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗುಂಪಿನವರು ಪರಸ್ಪರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜನವರಿ ಮೂರರಂದು ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಪುತ್ಥಳಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನಗರದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ಹರಸಾಹಸ: ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಿಗಡಾಯಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಗಲಾಟೆ ತಹಬದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
