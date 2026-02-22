ETV Bharat / state

ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್

ನಟ ರಿಷಬ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

clap-for-actor-rishabhs-jai-hanuman-film-in-anjanadri
ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟ ರಿಷಬ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 22, 2026 at 6:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ) : ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಯ ಕಥಾ ಹಂದರವುಳ್ಳ ಕಾಂತಾರ ಮತ್ತು ಕಾಂತಾರ-1 ಚಿತ್ರದ ಬಳಿಕ ಚಂದನವನದ ಡಿವೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ರಿಷಬ್ ಅಭಿನಯದ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕರಾಂಪೂರದ ಬಳಿ ಇರುವ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿತು.

ಕಾಂತಾರ-1ರ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕ ಬಳಿಕ ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ರಿಷಬ್ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪವನಸುತನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ತೆರಳಿದ್ದರು.

ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯನ ಸನ್ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ `ಜೈ ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ರಿಷಬ್, ತಾವು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ 2024ರಲ್ಲಿ ತೆರೆ ಕಂಡಿದ್ದ `ಹನುಮಾನ್' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅಂಜನಾದ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

clap-for-actor-rishabhs-jai-hanuman-film-in-anjanadri
ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿದರು (ETV Bharat)

ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾವತಿ ತಹಶಿಲ್ದಾರ್ ವಿಶ್ವನಾಥ ಮುರುಡಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಲಾಪ್ ಮಾಡಿದರು. ಬಳಿಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ವರ್ಮಾ, ಅಂಜನಾದ್ರಿಯ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆಯೇ ಕ್ಯಾಮರಾದ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೈತ್ರಿ ಮೂವಿ ಮೇಕರ್ಸ್​ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

ಹೂವಿನ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ: ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರದ ಕ್ಲಾಪ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಚಿತ್ರೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಪಡದುಕೊಂಡ ಚಿತ್ರದ ತಂಡ, ಮಹೂರ್ತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಡೀ ದೇಗುಲದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಸಿತ್ತು.

Actor rishabh
ಹನುಮಂತ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿದ ನಟ ರಿಷಬ್ (ETV Bharat)

ಹನುಮಂತ ದೇವರ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹ ಇರುವ ಗರ್ಭಗುಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಾಂಗಣ, ಆವರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಗುಲದ ಸುತ್ತಲೂ ನಾನಾ ಹೂವುಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಿತ್ಯ ಬರುವ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

ಬೆಟ್ಟ ಹತ್ತಿದ ರಿಷಬ್ - ಪ್ರಗತಿ : ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ (ಕಮಲಾಪುರ) ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದ ರಿಷಬ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪತ್ನಿ ಪ್ರಗತಿ ಚಿತ್ರತಂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವಾಹನದಲ್ಲಿ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು. ಇತರ ಭಕ್ತರೊಂದಿಗೆ ಪಾದಗಟ್ಟೆಯಿಂದ 518 ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯರಂತೆ ಏರಿದರು.

ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರನಟನನ್ನು ನೋಡಲು ಭಕ್ತರು ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಜೈಕಾರ ಹಾಕಿದರು. ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಪರದಾಡುವ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರತಂಡ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಂದು 'Raya' ಇಂದು 'Ticket': ಡಬಲ್​ ರೋಲ್​ ಅಥವಾ ತ್ರಿಬಲ್​? ಯಶ್​ ಹೊಸ ಲುಕ್ ಹೇಗಿದೆ?

TAGGED:

ACTOR RISHABH
ANJANADRI
ಜೈ ಹನುಮಾನ್ ಚಿತ್ರ
KOPPAL
JAI HANUMAN FILM

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.