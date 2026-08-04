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GBA ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮೀಷನರೇಟ್ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

CITY POLICE DEPARTMENT PROPOSES TO DIVIDE FIVE POLICE COMMISSIONERATE ON THE GBA MODEL
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 4, 2026 at 9:47 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಯಿರುವ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಅನ್ನ ಐದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಲಯಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸುವಂತೆ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಡಿಜಿ-ಐಜಿಪಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿನೇ ದಿನೇ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ‌. ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದಂತೆ ಅಪರಾಧಗಳು ಅಧಿಕವಾಗುತ್ತಿವೆ. 1.56 ಕೋಟಿ ಜನರಿರುವ ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಸಾಲದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಬಿಎ ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕಮಿಷನರೇಟ್ ವಲಯವನ್ನ ಒಂದರಿಂದ ಐದವರೆಗೆ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬೇಕು‌.‌ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ, ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪಶ್ಚಿಮ, ಪೂರ್ವ ಕಮಿಷನರೇಟ್ ಕಚೇರಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬೇಕು. ಐದು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು. ಇವರ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿಯಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಐದು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್​ಗಳ ರಚನೆಯಾದರೆ ಐಜಿಪಿ ಅಥವಾ ಡಿಐಜಿ ದರ್ಜೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೇ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಜೊತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹುದ್ದೆಗಳ ಸೃಜನೆ, ಕಮಿಷನರ್ ಕಚೇರಿಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿದಂತೆ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದ ಆಗುವ ಬಾಬ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

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TAGGED:

CITY POLICE DEPARTMENT
ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇಟ್
BENGALURU
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ
POLICE COMMISSIONERATE

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