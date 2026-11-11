ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ನಗರಸಭೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Municipal Staff Returned Gold: ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಅದರ ನಿಜವಾದ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಗರಸಭೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 11, 2026 at 5:42 PM IST
ಕಾರವಾರ: ಇಲ್ಲಿನ ನಗರಸಭೆಯ ಇಬ್ಬರು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯನ್ನು ಅದರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಮರಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಡೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದೀಗ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಸದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಸಿಗುವುದು ಅಪರೂಪವೇನಲ್ಲ. ಆದರೆ, ತ್ಯಾಜ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಕಾರವಾರ ನಗರಸಭೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಅದರ ವಾರಸುದಾರರನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಮರಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪೂಜೆಯ ಬಳಿಕ ಮನೆಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಳಸವಾಡದ ನಿವಾಸಿ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರು ಕಣ್ತಪ್ಪಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಚಿನ್ನದ ಕಿವಿಯೋಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕಸದ ಕವರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಮನೆಮನೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಗರಸಭೆಯ ವಿಲೇವಾರಿ ಘಟಕ ತಲುಪಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಂಗಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ವಾಹನದ ಚಾಲಕ ಅರುಣ್ ವಿಠಲ್ ಹರಿಜನ್ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಕ ಮದನ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕಾಣಿಸಿದೆ. ಕ್ಷಣಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಆಭರಣವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿನ್ನದ ಓಲೆ ಯಾರದ್ದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮುಂದಾದ ಅವರು, ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ವಾರಸುದಾರರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕಿವಿಯೋಲೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕವಿತಾ ಗಣೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ, ಅವರ ಕೈಗೇ ಆಭರಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ: ಕಸದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ ಮರಳಿ ಕೈ ಸೇರಿದ ಸಂತಸದಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಅವರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಗಮನಿಸದೆ ಹೋಗಬಹುದಾಗಿದ್ದ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣವನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಅದರ ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದ ಅರುಣ್ ಮತ್ತು ಮದನ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೈಸೂರು: ಯುವತಿಗೆ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ