ಮಂಗಳೂರು: ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ₹1.43 ಲಕ್ಷ, ನಕಲಿ ಇ-ಚಲನ್ ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ಗೆ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಾಗರಿಕರು
ಅಪರಿಚಿತ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೇ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು.
Published : November 24, 2026 at 10:05 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹2.43 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ಹೂಡಿಕೆಯ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ₹1.43 ಲಕ್ಷ ವಂಚಿಸಲಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಕಲಿ 'ಆರ್ಟಿಒ ಇ-ಚಲನ್' (RTO E-Challan) ಎಪಿಕೆ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ₹1 ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮಂಗಳೂರು ಸೆನ್ (CEN) ಅಪರಾಧ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿವೆ ಎಂದು ಮಂಗಳೂರು ನಗರ ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಜಾಬ್, ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ₹1.43 ಲಕ್ಷ ವಂಚನೆ: ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ 44 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಉದ್ಯೋಗದ ಜಾಹೀರಾತು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಪರಿಚಿತ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂಖ್ಯೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮನೆಗೆಲಸದ ಜೊತೆಗೇ ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮೊದಲಿಗೆ ಗೂಗಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಟಾಸ್ಕ್ ನೀಡಿದ ವಂಚಕರು, ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯ ಯುಪಿಐ ಐಡಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ₹200 ಮತ್ತು ₹1,040 ಲಾಭಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜಮೆ ಮಾಡಿ ನಂಬಿಕೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ 'ಮಿಸ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯ ಮೂಲಕ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭಾಂಶದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಮಹಿಳೆ ನವೆಂಬರ್ 17 ಮತ್ತು 18ರಂದು ತಮ್ಮ ಎಸ್ಬಿಐ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಓವರ್ಸೀಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಪೇಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ವಂಚಕರು ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು ₹1,43,000 ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಕರಣ 2: ಸ್ನೇಹಿತನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ನಿಂದ ಬಂದ ನಕಲಿ RTO ಚಲನ್ ಫೈಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ₹1 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟ, ನಗರದ ಕದ್ರಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಹೌಸ್ ಸಮೀಪದ ಹೋಟೆಲ್ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ 15ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಹುಮಾಯೂನ್ ಎಂಬುವವರ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ “RTO_E_CHALLAN_ONLINE_FUD(1).apk” ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಫೈಲ್ ಬಂದಿತ್ತು.
ಸ್ನೇಹಿತನೇ ಕಳುಹಿಸಿರಬಹುದೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಯುವಕ ಆ ಫೈಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಾದ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ ಅಂದರೆ ನವೆಂಬರ್ 18ರಂದು ಸಂಜೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಯುವಕನ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ತಲಾ ₹50,000 ರಂತೆ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ₹1,00,000 ಕಡಿತಗೊಂಡಿರುವ ಸಂದೇಶ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ನೇಹಿತನ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು, ಅದರ ಮೂಲಕ ಮಾಲ್ವೇರ್ ಕಳುಹಿಸಿ ಯುವಕನ ಮೊಬೈಲ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕುರಿತು ಸೆನ್ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
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