ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕ: ಅಭಿಯಾನದಿಂದ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನು ಗೊತ್ತಾ?
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಮಿಷನ್ -ನಗರ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 'ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-2026' ಆರಂಭಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ ಬಿ ಗಡ್ಡದ ನೀಡಿರುವ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 9, 2026 at 4:30 PM IST
ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ- ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರದ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಲಿಕೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಮಿಷನ್ -ನಗರ ಅಭಿಯಾನದಡಿ 'ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-2026' (ಸಿಟಿಜನ್ ಫೀಡ್ ಬ್ಯಾಕ್-2026) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹು - ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಸ್ವಚ್ಚ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರಂಭಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ 300 ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂಕ ಲಭಿಸಿದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಂಕಗಳು ಕಡಿತವಾಗಲಿವೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳಿನಗರದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾರ್ಯವೈಖರಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣೆ: ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳಿನಗರದ ಒಟ್ಟು 1 ಲಕ್ಷ ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕ್ಯೂಆರ್ ಕೋಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿಯೇ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ನಮೂದಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಹಲವು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿರುವ 13 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ನಾಗರಿಕರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಕೆಯು ಅವಳಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಕೈಗೊಂಡ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಒರೆಗೆ ಹಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ-2026 ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣವು ಮೂರು ವಿಧದ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. 20-35 35-60 ವಯಸ್ಸಿನ 30 ಸಾವಿರ ಹಾಗೂ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 30 ಸಾವಿರ ಜನರು ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಇವರು ಮಂಡಿಸಿದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಸಲಹೆ-ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕ್ರೋಢಿಕರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಜಾಗೃತಿ: ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲಿಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಖಾತೆ, ವಾರ್ಡ್ ಇರುವ ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣ ಅವಾರ್ಡ್ನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದೆ.
ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಹೇಳುವುದಿಷ್ಟು: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹು-ಧಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಪರಿಸರ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಸಂತೋಷ ಯರಂಗಳಿ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಸ್ವಚ್ಛಭಾರತ ಮಿಷನ್ ಅಭಿಯಾನದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವ ಜತೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಜನರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸ್ವಚ್ಛ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣದ ಪೂರ್ಣ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಇದೆ. 300 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. 20- 35 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು 40 ಸಾವಿರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. 35 -60 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು 30 ಸಾವಿರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು 30 ಸಾವಿರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಬೇಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 37,800 ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 10ಕ್ಕೆ ಇದು ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಭಿಯಾನ ಏ.28 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಬಂದ್ರೆ ಅವಳಿ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಚ ನಗರವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಇಂಧೋರ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ - ಧಾರವಾಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಹೊಂದಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದರು.
