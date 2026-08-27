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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ CISF ಬಲೆಗೆ

ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ.

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ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆತನ ಬಾಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ (CISF)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 27, 2026 at 11:35 AM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಕೇಂದ್ರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (CISF) ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬುಧವಾರ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಧಿತನಿಂದ 82 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಟರ್ಮಿನಲ್ 1ರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7:30ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕ (CISF)

ಬಂಧಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮಹ್ಮಮದ್ ಸಿರಾಜ್ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಈತ ದುಬೈನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಂತರ ಗಾಜಿಯಾಬಾದ್​​ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ (CISF) ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯಾಸ್ಪದ ನಡತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್​ಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಮರೆಮಾಚಿದ್ದ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಆತನ ಬಾಯಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಭದ್ರತಾ ಪಡೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

GOLD IN PASSENGER MOUTH
BENGALURU AIRPORT
ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾಪ್ಯೂಲ್
BENGALURU RURAL
CISF SEIZES GOLD

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