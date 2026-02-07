ಹಾವೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ಕಳ್ಳತನ: ಲಾರಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿದ ಕಳ್ಳರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಕಳ್ಳರು ಕರಾಮತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : February 7, 2026 at 11:36 AM IST
ಹಾವೇರಿ: ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತು ಸಾಗಿಸುವ ವಾಹನಗಳನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಖದೀಮರು, ವಾಹನ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೈಚಳಕ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಇವೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ವಾಹನದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದಿನದ 24 ಗಂಟೆ ಸಾವಿರಾರು ವಾಹನಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಕಳ್ಳರು ಕರಾಮತ್ತು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಗಾಯಬ್: ವಸ್ತುಗಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನರಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಲೋಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ವಾಹನವನ್ನು ಧಾರವಾಡದ ಕಡೆ ಚಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಮತ್ತೆ ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವರ್ತಕರಿಂದ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ಗೆ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ. ವಾಹನದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಲಕ ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಬಳಿಯ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಳಿ ಲಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ವಾಹದಲ್ಲಿದ್ದ 24 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿರುವ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಿಂದೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನಗಳ ಚಾಲಕರನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಲಾರಿಯ ಲಾಕರ್ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಲು ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಜನ ಬೇಕು. ಅದು ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರೆ ಇವರು ನುರಿತ ಕಳ್ಳರೇ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕ ಕಂ ಚಾಲಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ಜಾನ್.
ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಘಟನೆ: ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಕೋಳ ಮತ್ತು ಮೊಟೇಬೆನ್ನೂರು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ಕಳೆದ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಬಂದಿದೆ. ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯೊಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಧಾರವಾಡದ ಕೊಟೂರು ಗ್ರಾಮದ ವೇರಹೌಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿದೆ. ಗೂಡ್ಸ್ ಲಾರಿ KA-22 D0666 ನಂಬರ್ ವಾಹನದಲ್ಲಿ 6 ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ 25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಂಕ್ಡ್ ಡಿವೈಸ್ ಲಾಕ್ ಮುರಿದು ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಿಕ್ ಜಾನ್ ಮುಲ್ಲಾ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಾಕ್ ಮುರಿಯುವುದು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ. ಲಾರಿಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ 25 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 6 ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಮೊಬೈಲ್ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು.
ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ ಐದೂವರೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಒಂದು ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಸೀಲ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕರ್ ಕೂಡಾ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಾಕ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮಾಲೀಕನಿಗೆ ಸಂದೇಶ ಹೋಗಿದೆ. ಚಾಲಕ ಕಂ ಮಾಲೀಕ ಮಲ್ಲಿಕ್ ಜಾನ್ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರ ರಾಣೆಬೆನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಮೋಟೆಬೆನ್ನೂರು ಮಧ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚಾಲಕ ಯಾವ ರೀತಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಲ ಬೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಘಟನೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಭೇದಿಸಿದ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48ರಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಡಾಬಾ ಮಾಲೀಕರ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
