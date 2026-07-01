ಮಲೆನಾಡಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಡಾ ಕೀಟಗಳ ಕಲರವ: ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಪರೂಪದ ಜೀವಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕುತೂಹಲ
ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೀಟಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ.
Published : July 1, 2026 at 9:39 AM IST
ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಡಾ ಕೀಟಗಳ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಕೇಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಮರಗಳ ಮೇಲಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧ್ವನಿ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದು, ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಪ್ರಿಯರು ಹೇಳುವ ಸಿಕಾಡಾಗಳ ಜೀವನಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಚ್ಚರಿಯಾಗುತ್ತೀರಾ..
ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಹೆಮಿಪ್ಟೆರಾ ಎಂಬ ಕೀಟಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಜೀವಿಗಳು. ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ 3,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಿಕಾಡಾ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಭೇದಗಳು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಗಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಚಿಕ್ಕ ಆಂಟೆನಾಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾರದರ್ಶಕ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕೀಟಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶಬ್ದದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಚಿತವಾಗಿವೆ.
ಗಂಡು ಸಿಕಾಡಾಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಂಬಲ್ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಂಗದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಜೋರಾದ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಣ್ಣು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲ ಹಾಗೂ ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕೇಳಿ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಸಿಕಾಡಾಗಳ ಜೀವನ ಚಕ್ರವೂ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಭೇದಗಳು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ನೆಲದೊಳಗೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮ್ಯಾಜಿಸಿಕಾಡಾ ಎಂಬ ನಿಯತಕಾಲಿಕ ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಮಾತ್ರ 13 ಅಥವಾ 17 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿ ಹೊರಬರುವ ಅಪರೂಪದ ಜೀವನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಸಾಮೂಹಿಕ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮುವಿಕೆ ಪರ ಭಕ್ಷಕಗಳಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರವೆಂದು ಕೆಲ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ವಯಸ್ಕ ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ವಾಸಿಸುತ್ತವೆ. ಮರಗಳ ಕ್ಸೈಲೆಮ್ ಅಂಗಾಂಶದಲ್ಲಿರುವ ರಸವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಬದುಕುವ ಇವುಗಳು, ಮರದ ತೊಗಟೆಯ ಸೀಳಿನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲೇ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕೆಲವು ಮಾತ್ರ ಮುಂಜಾನೆ, ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿವೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಚೀನಾದ ಶಾಂಗ್ ರಾಜವಂಶದ ಕಲೆಯವರೆಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಮರತ್ವ, ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಹಾಗೂ ನಿರಾತಂಕ ಜೀವನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ, ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್, ಮಲೇಷ್ಯಾ, ಮಧ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕಾಡಾಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವ ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಮಲೆನಾಡಿನ ಜೀವವೈವಿಧ್ಯದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಕಲರವ ಮಳೆಗಾಲದ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಪರಿಸರ ತಜ್ಞ ವೀರೇಶ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಶ್ಚಿಮಘಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸದ್ದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬರುವಂತ ಜನರಿಗೂ ಈ ಸದ್ದು ತುಂಬಾ ಚಿರಪರಿಚಿತ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಒಂದು ಕೀಟ ಗುಂಯ್ ಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ. ಕಿವಿಯನ್ನೇ ಮರಗಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಡುವ ಕೀಟ ಇದು. ಈ ಕೀಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಜನ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಸಿಕಾಡಾವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಮ್ಮುಂಡೆ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಳೆಯನ್ನು ಕರೆಯುವ ಕೀಟ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಗಂಡು ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವುದು ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶದ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಕೀಟ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಮ್ಮುಂಡೆಗಳು ಕೂಗುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಡಿಗೆ ಕಾಡೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ಧವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಎಲೆಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವಂತದ್ದು, ರಸಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯುವಂತದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಇದು ಬದುಕಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಮಳೆಗಾಲ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಕಾಡಾಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಜೆ ವೇಳೆಗೆ ಇದರ ರಸಸಂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೀಟ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಶಿಷ್ಟತೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳು ಇರಬೇಕು. ಇಂತಹ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೊಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?: ಪರಿಸರತಜ್ಞ ಭರತ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಿಕ್ಕಡೋಡಿಎ ಇದರ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮರಗಳ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಶಬ್ದ ಮಾಡುವುದು ಇದರ ಕೆಲಸ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ನಮಗೆ ವೈಲಿನ್ ಬಾರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ತನ್ನ ಹಿಂಗಾಲುಗಳನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಯ ಮೇಲೆ ಜಾರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವಲ್ಲಿ, ಆ ಪರಿಸರ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಎಂದು ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.ಹಾವುಗಳು ಬೆಳೆದಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪೊರೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೀಟವು ಬೆಳೆದಂತೆ ಇದರ ಚರ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆದ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅದರ ಪದರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಪರಿಸರ ಇರುವಲ್ಲಿ ಈ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಇಷ್ಟೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಹಾಗೆ ಗೂಬೆಗಳ ಕಾಟ ಇರುವುದರಿಂದ ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಬದುಕಬಹುದು. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
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