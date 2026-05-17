ETV Bharat / state

ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ‘ಚೋಮನ ಕುಣಿತ’ : ಬೆಳವಾಡಿ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ದೈವ ಕಲೆಯ ವೈಭವ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಬಿಂದಿಗೆಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.

chomana-kunitha-held-in-belavadi-at-chikkamagaluru
ಚೋಮನ ಕುಣಿತ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 17, 2026 at 2:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು : ಕಾಫಿನಾಡು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತನ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಮಲೆನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗದ ಆಚರಣೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಚೋಮನ ಕುಣಿತ' ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ.

ತಾಲೂಕಿನ ಬೆಳವಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಬಿಂದಿಗೆಮ್ಮ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ನಡೆದ ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಈ ದೈವ ಕಲೆಯ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ಜನರಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸಿತು.

ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ ಚೋಮನ ಕುಣಿತ (ETV Bharat)

ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ಎಂಬುದು ದೇವರ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜಾನಪದ ಕಲೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಯಲುಸೀಮೆ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹಳೆ ಮೈಸೂರು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇದನ್ನು “ಸೋಮನ ಕುಣಿತ” ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಇದ್ದರೂ ಎರಡೂ ಆಚರಣೆಗಳ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಈ ಕಲೆ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ ಆರಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಚೋಮನ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮುಖವಾಡವು ಸುಮಾರು 50 ಕೆಜಿಗೂ ಅಧಿಕ ತೂಕ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಬಿದಿರು, ಕಬ್ಬಿಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಈ ಭಾರಿ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಯ ಅಂಗರಕ್ಷಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೋಮನನ್ನು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಆ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ಊರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುತ್ತುತ್ತಾ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

chomana-kunitha
ಚೋಮನ ಕುಣಿತ (ETV Bharat)

ಚೋಮನನ್ನು ಹೊರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಯ-ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅವರು ವಿಶೇಷ ವೇಷ ಭೂಷಣ ಧರಿಸಿ, ಸೀರೆಯಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬೆತ್ತದ ಕೋಲು ಹಿಡಿದು, ದೇವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚೋಮನನ್ನು ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯ ರೂಪವೆಂದು ನಂಬುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಯಲುಸೀಮೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೋಮನ ಕುಣಿತ ಕೇವಲ ಜಾತ್ರೆಯ ಆಚರಣೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಅದು ಜನರ ನಂಬಿಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ದೈವ ಭಕ್ತಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಸಾಗಿಬರುತ್ತಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಜನಪದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕಲಾ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಹುಲಿಗೆಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಅದ್ಧೂರಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ: ಹರಿದು ಬಂದ ಭಕ್ತ ಸಾಗರ

TAGGED:

BELAVADI FAIR
SRI BINDIGEMMA JATRA FESTIVAL
ಚೋಮನ ಕುಣಿತ
CHIKKAMAGALURU
CHOMANA KUNITHA

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.