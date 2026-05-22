ದಾವಣಗೆರೆ: 59 ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಪತ್ತೆ
ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಫ್ಲೋರೈಡ್ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
Published : May 22, 2026 at 3:29 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ 59 ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುವ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ನಿಗದಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದ್ದು, ಈ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ ಎಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಅವರು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧೀಕರಣ (ಆರ್ಒ) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೀರಿನ ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಫ್ಟಿಕೆ ಕಿಟ್ (ಫೀಲ್ಡ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳ) ಮೂಲಕ ನೀರಗಂಟಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚನ್ನಗಿರಿ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ (ಕೆಮಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್) ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ (ಬಯಲಾಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್) ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲ ರಾವ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 26 ಸಾವಿರ ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಚನ್ನಗಿರಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಲ್ಯಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. 59 ಕಡೆಯ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿ ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ರಾಡೆಯಂತಹ (ಕೆಸರುಮಯ) ನೀರು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಶುದ್ಧ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ (ಮರಳು) ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ನೀರು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ರೀತಿಯ ನೀರು ಕಂಡು ಬಂದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ (ಆರ್ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್)ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಎಷ್ಟಿವೆ ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು?: "ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 790 ನೀರು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ (ಆರ್ಓ ಪ್ಲಾಂಟ್)ಗಳಿವೆ. 300 ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 400 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಗಳೇ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕಗಳು ದುರಸ್ತಿಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಸು ನೀರು ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೆಡೆ ಇರಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಆಳ ಇರುತ್ತದೋ ಅಲ್ಲಿ ಗಡಸು ನೀರು, ಫ್ಲೋರೈಡ್, ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂಶಯುಕ್ತ ನೀರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಐದು ನೂರು ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಆಳ ಇರುವ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಂತಹ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲದೆ, ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ ವೆಲ್ ಪಡೆದು ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ತಿಳಿಸಿದರು.
"23 ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. 20 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 4 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೂಲಕ ನೀರು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಹಾಯವಾಣಿ ಕೂಡ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಆಯಾಯ ಗ್ರಾಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಸಲು ಯಾವುದೇ ಅನುದಾನದ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಿಇಒ ಹೇಳಿದರು.
ಹೆಚ್.ಕಲಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಮುಂಚೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು. ಇದೀಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಐದು ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಇರುವ ಕಾರಣ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸಿಹಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಿಹಿ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲೇ ನೀರು ಪಡೆದು ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೊನ್ನೂರು ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ. ನೀರು ಶುದ್ದೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಆಯಿತು. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೂ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಘಟಕ ಕೆಟ್ಟಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಪಂಚಾಯತಿಯವರು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡವರು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಡೆದು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
