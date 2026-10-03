ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಸಿದ್ದ: 5 ಡ್ರೋನ್, 67 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4000 ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ
ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಕೋಟೆನಾಡು ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ 5 ಡ್ರೋನ್, 67 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 4000 ಪೊಲೀಸರ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
Published : October 3, 2026 at 8:55 AM IST
ಚಿತ್ರದುರ್ಗ: ಕೋಟೆನಾಡಿನ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಹಾಗೂ ಬಜರಂಗದಳದ ವತಿಯಿಂದ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಉತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿಯೇ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಇಡೀ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ.
ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. 6 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಸೇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೇ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಆಯೋಜಕ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಬಂದೋಬಸ್ತ್: ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಎಸ್ಪಿ ಕುಶಾಲ್ ಚೌಕ್ಸೆ ಮಾತನಾಡಿ, "ಬೃಹತ್ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದಾದ್ಯಂತ ಬಿಗಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. 4000 ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರು ಜನ SP, ನಾಲ್ಕು ಜನ ASP, 221 ಜನ DYSP, 50 ಜನ CPI, 68 ಜನ PSI, 218 ಜನ ಪ್ರೊಬೇಷನರಿ PSI ಹಾಗೂ 155 ಜನ ASI ಗಳನ್ನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದೆ HC/PC 1994, HOME GUARDS 750, KSRP 16, DAR 14 ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 4000 ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಸಾಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಗರದ 159 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ 36 ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 5 ಡ್ರೋನ್ ಹಾಗೂ 67 ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ನಡೆಯದಂತೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರ ವಹಿಸಿಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲರಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ: ಭಜರಂಗದಳದ ಪ್ರಾಂತ ಸಂಯೋಜಕ ಪ್ರಭಂಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಗಲಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನಗರ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ಭಕ್ತರು ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಚಂಡೆ, ನಾಸೀಕ್ ಡೋಲ್... ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ಖ್ಯಾತ ವಕೀಲ ಡಾ.ಅರುಣ್ ಶ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ನ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಗೋಪಾಲ್ ಮುಖ್ಯ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರು ದಿವ್ಯಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಗಣೇಶನ ಕೊರಳಿನಲ್ಲಿರುವ ಮಾಲೆಗಳ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲೂ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ: ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹಿಂದೂ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇಡೀ ನಗರ ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿದೆ. ಪಿಬಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಸರಿ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಮೈದಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯು ಎವಿಕೆ ರಸ್ತೆ, ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಭವನ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತ, ಜಯದೇವ ಸರ್ಕಲ್, ಲಾಯರ್ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಬಿಪಿ ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗಾಂಧಿ ವೃತ್ತ, ಪಾಲಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಿಂದ ಹಾದು ಅರುಣ್ ಸರ್ಕಲ್ನಿಂದ ಪೂಜಾ ಹೋಟೆಲ್, ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ವೃತ್ತದಿಂದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬಾತಿ ಕೆರೆ ಬಳಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನಿಮಜ್ಜನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಮಿತಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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