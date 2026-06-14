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ದಾವಣಗೆರೆ: 'ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​' ರೆಡಿ, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಶುರು

ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಶೆಡ್ ಸೇರಿದ್ದ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​​ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

davanagere ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಕ್ಸಪ್ರೆಸ್​ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್
ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 14, 2026 at 10:14 AM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು 'ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್​' ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿದೆ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಬಾಲಭವನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ಮಕ್ಕಳ 'ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್' ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.

ನಗರದ ಜೆ.ಹೆಚ್.ಪಟೇಲ್ ಬಡಾವಣೆಯ ಬಾಲಭವನವು ಗಿಡ-ಮರಗಳಿಂದ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ಪುಟ್ಟ ಕಾನನದಂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾರಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ಸದ್ದು ಮಾಡಲಿದೆ.‌

ಟನಲ್​ಗಳಿಗೆ ಸುಣ್ಣಬಣ್ಣ ಹೊಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣ ಹೇಳಿ ಟಾಯ್ ಟ್ರೈನ್ ತನ್ನ ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಶೆಡ್ ಸೇರಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್​ ಅವರು ಚಿನ್ನಾರಿ ರೈಲು ಆರಂಭಿಸಲು ಚಿಂತಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ.ಜಿ.ಎಂ.ಗಂಗಾಧರಸ್ವಾಮಿ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದರು.

"ಟಿಕೆಟ್ ದರವನ್ನು ಟ್ರೈನ್​ ನಿರ್ವಹಣೆ‌ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಂದ್ ಆಗಿ, ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ತಕ್ಷಣ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ರೈಲ್ವೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದೆವು. ಅವರು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಲೀಪರ್ಸ್ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರು" ಎಂದು ಬಾಲಭವನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಗಿತ್ತೆ ಮಾಧವ ವಿಠಲರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಭಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​​ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅವಕಾಶ. ಟಾಯ್​​ ಟ್ರೈನ್ ಅ​ನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬಾಲಭವನದ ಸುತ್ತಾ ತುಂಬಾ ಗಿಡಮರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ವಾತವರಣವಿದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಸಮ್ಮರ್​ ಕ್ಯಾಂಪ್​ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿ.ಪಂ ನೌಕರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಶಿಶುಪಾಲನಾ ಕೇಂದ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಸಿಇಒ

TAGGED:

DAVANAGERE
CHINNARI EXPRESS
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TOY TRAIN
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