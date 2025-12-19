ETV Bharat / state

ಚಿಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರು: ಮಚ್ಚೆರೋಗದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಆತಂಕ: ಈ ವರ್ಷವೂ ರೈತ ಕಂಗಾಲು

ಹವಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗೆ ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದರೂ ರೋಗ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರೈತರು ಸಂಕಷ್ಟ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಚ್ಚೆರೋಗದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಆತಂಕ (ETV Bharat)
Published : December 19, 2025 at 5:14 PM IST

ಬಳ್ಳಾರಿ: ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯೋ, ಹಾಗೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಮಾತ್ರ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಕೂಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂದ್ದು ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಚ್ಚೆರೋಗ: ಹೌದು ಕಳೆದ 3-4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಿನಾಡು ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಉತ್ತಮ ದರ ಇಲ್ಲದೇ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ದರ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಭೀತಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದ ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೂ ಸರಿಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಬಾಧಿತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ಎಕರೆಗೆ 10 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್​​​ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತಾ ರೈತರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಚ್ಚೆರೋಗದಿಂದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವರ್ಷವೂ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ ರೈತರು. ಬಳ್ಳಾರಿ ತಾಲೂಕು, ಕಂಪ್ಲಿ, ಸಿರುಗುಪ್ಪ, ಕುರುಗೋಡು ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಲೀಸ್ ಪಡೆದು ಮೆಣಸು ಬೆಳೆ: ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲದ ರೈತರು ಕೂಡ ಲೀಸ್​​ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪಡೆದು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ 1 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತವಾಗುವ ಆತಂಕ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ರೈತರನ್ನು ಕಂಗಲಾಗಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರು ಅಗತ್ಯ ಇರೋ ಕ್ರಿಮಿನಾಶಕ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಮಚ್ಚೆರೋಗದಿಂದ ಹತೋಟಿ ತರಬಹುದು ಅಂತಾರೆ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಬೆಳೆದ ರೈತರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ದರ ಸಿಕ್ಕರೂ ಇಳುವರಿ ಕುಂಠಿತದಿಂದ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.

ಮಚ್ಚೆರೋಗ ಬಾಧಿತ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ (ETV Bharat)

ಇನ್ನು ಬಳ್ಳಾರಿ ರೈತರಂತೆ ಕಾಳುಮೆಣಸಿಗೆ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ವರುಷ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರೈತರು ಕೈ ಸುಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಮತ್ತು ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬಂಗಾರ ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಫಸಲು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ನೂರು ಬಳ್ಳಿಗೆ 80 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೈತರು ಈಗ ಕೇವಲ 10 ರಿಂದ 15 ಕೆಜಿ ಇಳುವರಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಜೊತೆಗೆ ಬಳ್ಳಿಯೇ ಒಣಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪುನಃ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ರೈತರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

