ಕೆ.ಜಿಗೆ ₹500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು! ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ರೇಟು ಡಬಲ್; ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಟ್ರಬಲ್
ಬೆಳಗಾವಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ 500 ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
Published : February 11, 2026 at 1:32 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಇಲ್ಲಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ 500 ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಘಾಟು ತಾಗಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಬಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದರ ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾದರೆ ಸಾಕು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಆಗುವಷ್ಟು ಖಾರವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬೇಸಿಗೆ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತರಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಕುಂದಾನಗರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದರ ಕೇಳಿ ತಲೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಜಿಗೆ 200-300 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಈಗ 500 ರೂ. ಗಡಿ ದಾಟಿದ್ದು ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಕ್ವಾಲಿಟಿ 650-700ರೂ., ನಂ.2 400-450 ರೂ. ಮತ್ತು ಸಂಕೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಗುಂಟೂರ ಜವಾರಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 350 ರೂ. ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ದರ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂತೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೊಡನೆ ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ನಮಗೆ ನಷ್ಟ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಕೊಡೋಣ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದ್ದರಿಂದ 10 ಕೆ.ಜಿ ಖರೀದಿಸುವವರು 5 ಕೆಜಿ ಮಾತ್ರ ಮನೆಗೆ ಒಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ದರ ಕೇಳಿ ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಕುಂದಗೋಳ, ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ, ಸಂಶಿ, ನವಲಗುಂದ, ನರಗುಂದ, ಶಿರಗುಪ್ಪಿ, ಹಾವೇರಿ, ಬ್ಯಾಡಗಿ, ಸಂಕೇಶ್ವರ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಪ್ರಕಾಶ ಚಲನಚಿತ್ರ ಮಂದಿರ ಮುಂಭಾಗ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಜನ್ನಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ರೋಹಿತ್ ಗವಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದ ಎರಡ್ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 300 ರೂ., ಈ ವರ್ಷದ ತಾಜಾ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ 500 ರೂ. ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಂ.1 ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ ಎಂದರೆ 300 ರೂ.ವರೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ದರ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಹವಾಮಾನ ವೈಪರಿತ್ಯದಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆಯಾಗಿ, 50 ಚೀಲ ಇಳುವರಿ ಬರುವಲ್ಲಿ 25 ಚೀಲ ಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ದಿನಕ್ಕೆ ಮೂರು ಚೀಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಚೀಲ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.
ಹೋದ ವರ್ಷವೂ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯೇ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಯ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಇಷ್ಟು ಯಾಕೆ ಡಬಲ್ ರೇಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಅಂತಾ ಗ್ರಾಹಕರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಿಸಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನವರಿಯಿಂದ ಜುಲೈವರೆಗೆ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸೀಜನ್ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಒಯ್ದು, ಒಣಗಿಸಿ, ಮಸಾಲೆ ಸೇರಿಸಿ ಖಾರ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೋಹಿತ್ ಗವಳಿ.
ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖರೀದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಟ್ಟಣಭಾವಿ ಗ್ರಾಮದ ಸಾತೇರಿ ಮೋರೆ ಎಂಬವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ. ಇತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ 300 ರೂ. ಆಗಿದೆ. ದರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತಾ ಸುಮ್ಮನೇ ಇರೋದಿಕ್ಕೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಗೆ ಖಾರ ಬೇಕೇಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ, 19 ಕೆಜಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆವು. ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆವು. ಬೇಕಾದರೆ ಖರೀದಿಸಿ, ಬೇಡವಾದರೆ ಬಿಡಿ ಅಂತಾ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚೇನು ಚೌಕಾಶಿ ಮಾಡುವುದು ಅಂತಾ ಅವರು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
