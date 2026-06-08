ಮಕ್ಕಳ ಆಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ
ರಾಜಧಾನಿಯ ಹಲವು ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಟಿ.ಪಿ. ಅವರ ವರದಿ.
Published : June 8, 2026 at 11:15 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ದೇಶದ ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಖ್ಯಾತವಾಗಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡಲು, ಹಿರಿಯರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಪಾರ್ಕ್ಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಸದ್ಯ ಇಲ್ಲಿನ ಬಹುತೇಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದಲು ಅಪಾಯವೇ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಆಗರವಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು 'ಈಟಿವಿ ಭಾರತ'ದ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಗರದ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳು ಸದ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಗಳ ಸರಪಳಿಗಳು ಕಿತ್ತುಹೋಗಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ಗಳು ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿವೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಜಾರುಬಂಡೆಗಳು ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದ್ದು, ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಸೀಟುಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಮೊಳೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಚಾಚಿಕೊಂಡಿವೆ. ಮಕ್ಕಳು ಆಟವಾಡುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯತಪ್ಪಿದರೂ ಕೈ-ಕಾಲು ಮುರಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ಗೆ ಕರೆತರಲು ಹೆದರುವಂತಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಕೊರತೆ: ಕೇವಲ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ದಿನನಿತ್ಯ ವಾಕಿಂಗ್ ಬರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳೂ ಹಲವೆಡೆ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರ ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಶೌಚಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹಲವೆಡೆ ಬೀಗ ಜಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಶೌಚಾಲಯಗಳು ದುರ್ನಾತ ಬೀರುತ್ತಿವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಕೆಟ್ಟು ನಿಂತಿವೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಸಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಬೆಂಚ್ಗಳು ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದ ಕಾರಣ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಸದ ರಾಶಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವೆಡೆ ರಾತ್ರಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುಂಡರ ಅಡ್ಡೆಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗಿರುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿವೆ.
ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ?: "ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಗರದ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾರ್ಕ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಬಜೆಟ್ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ? ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶಾಮೀಲಿನಿಂದಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ತಲುಪಿವೆಯೇ?" ಎಂದು ಪರಿಸರವಾದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವೃಕ್ಷ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ: ''ನಗರದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿನ ಕೆಲ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿ. ಅವುಗಳ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಇಲಾಖೆಗಳದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೌದು. ಪ್ರತೀ ನಾಗರಿಕರೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ತಿಪಾಸ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು'' ಎಂದು ವಿಜಯ್ ನಿಶಾಂತ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ 'ಹಸಿರು ಬೆಂಗಳೂರು' ಎನ್ನುವ ಬದಲು, ಕನಿಷ್ಠ ಇರುವ ಪಾರ್ಕ್ಗಳನ್ನಾದರೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮುರಿದಿರುವ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಬೇಕಿರುವುದು ಬಿಬಿಎಂಪಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಾದರೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಉದ್ಯಾನ ನಗರಿಯ ಪಾರ್ಕ್ಗಳಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ನೀಡುತ್ತಾರಾ? ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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