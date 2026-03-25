ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಕುವಾಸನೆ: ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಚಿಣ್ಣರು
ನಿತ್ಯ ತಾವು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಆಟವಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಚಿಣ್ಣರು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 3:07 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಹಾವೇರಿಯ ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿರುವ ನಗರಗಳು. ಆದರೆ, ಈ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದು. ಕಸ ಹಾಕಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಕೊಳೆತು ಕೊಳಕುವಾಸನೆ ಬೀರುವುದು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೇರಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವೈರಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ಖಾಯಿಲೆ ಬರುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಹಾವೇರಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ. ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಏಲಕ್ಕಿಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಏಲಕ್ಕಿಯ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನು ಹುಬ್ಬಿ ಹಾಕಿ ನಂತರ ನಗರದ ಓಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಒಣಗಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೆಲ್ಲ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಘಮಘಮ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವೇರಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು. ಅದರಂತೆ ಈಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕರಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಸಹ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ವರ್ತಕರು ಹಸಿರು ಏಲಕ್ಕಿಯನ್ನೇ ತಂದು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ರಪ್ತು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೇ ಈಗ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಏಲಕ್ಕಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಏಲಕ್ಕಿ ಕಂಪಿನ ನಗರಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ನೈರ್ಮಲ್ಯತೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ನಗರಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ. ಕಸದ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ ಕಸ ಹಾಕದೇ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಕುವ ಕಸದಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಿರುವ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ: ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮೂಗುಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಓಡಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಕಿದ ಕಸದ ರಾಶಿಗೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು, ಹಂದಿಗಳು, ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳು ಕಸವನ್ನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹಾಕಿ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳು, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದು ಒಂದು ಕಡೆಯಾದರೆ, ಇನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಗುಟಕಾ ಉಗುಳಿ ಸ್ಥಳಗಳ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾಯವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜಾಗೃತಿಗೆ ಮುಂದಾದ ಚಿಣ್ಣರು: ನಿತ್ಯ ತಾವು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆ ಆಟವಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿನ ಅಸ್ವಚ್ಛತೆ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾವೇರಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಣ್ಣರು ಇದೀಗ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಪೋಷಕರು ನೀಡುವ ಹಣ ಕೂಡಿಸಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಸ ಹಾಕುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕುವವರು ಕಸದ ಸಮಾನ ಎನ್ನುವ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ನಿತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತೇವೆ ಆಟವಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಸ ಎಸೆಯಬೇಡಿ ಎಂದರೂ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಾಣುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾಯಿಲೆಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಸದ ಗುಡ್ಡೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನಾಯಿಗಳು ಬಿಡಾಡಿ ದನಗಳು, ಹಂದಿಗಳು ಆಗಮಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತರುವ ವೇಳೆ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳು ಆಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾಲಿನ್ಯತೆ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ನಾವು ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಚಿಣ್ಣರು.
ಬ್ಯಾನರ್ ಹಾಕಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಗರಸಭೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಸ ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ನಗರಸಭೆ ಕಸದ ವಾಹನ ಬಂದಾಗ ಕಸ ಹಾಕಿ ಎಂದು ಚಿಣ್ಣರು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಣ್ಣರಿಗೆ ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಎ ಬ್ಲಾಕ್ ಚಿಣ್ಣರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಷಕರು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅವರು ತಾವು ಸಹ ಈ ಅಭಿಯಾನಕ್ಕೆ ಕೈಜೋಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಕಸ ಹಾಕುವುದಿಲ್ಲ, ಕಸ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪೋಷಕರು. ಇನ್ನು ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಚಿಣ್ಣರ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ತುಂಬಾ ವಿಸ್ತರಿಸಲಿ. ಹಾವೇರಿ ನಗರದ ಬಹುತೇಕ ಓಣಿಗಳು ಕಸದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಲಿ. ಚರಂಡಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯರು.
ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸುತ್ತಲೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ನಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಜನ ಕಸ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಗರಸಭೆ ವಿವಿಧ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹಾವೇರಿ ನಗರ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಹಿರಿಜೀವಗಳು.
