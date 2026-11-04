23 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ; ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
Emotional Teacher Farewell: 23 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸೇವೆಯಿಂದ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು.
Published : November 4, 2026 at 4:03 PM IST
ವಿಜಯನಗರ: ಶಿಕ್ಷಕಿಯೊಬ್ಬರು ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸುವಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡುತ್ತಾ ಬೀಳ್ಕೊಟ್ಟ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಮಲಾಪುರ ಕೆರೆತಾಂಡ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 23 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಂಗಳವಾರ ಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲೆ ತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾವುಕರಾದರು. ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭದ ವೇಳೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಬಿಕ್ಕಿ ಬಿಕ್ಕಿ ಅತ್ತರು.
ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರು ಕಂಡ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ ಅವರೂ ಭಾವುಕರಾಗಿ ಕರವಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಒರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವನ್ನೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಾ ದೇವಿ, ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿ ಪರಮಾತ್ಮ ನೀಡಿದ ಪ್ರಸಾದವಿದ್ದಂತೆ. ಇಲಾಖೆಯ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ 23 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ದೊರೆತ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸವೇ ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಲೌಕಿಕ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಗಿಂತ ಅಂತರಂಗದ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ. ಕರ್ತವ್ಯ ಮುಗಿಸಿದ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಬದುಕನ್ನು ಕುಟುಂಬ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಚಿಂತನೆ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ-ಬಾಂಧವ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಯಿತು. 23 ವರ್ಷಗಳ ಸೇವೆಯ ನೆನಪುಗಳೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಶಾಲೆಯಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರೆ, ನೆಚ್ಚಿನ ಗುರುಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯ ನೋವು ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾಂಡಾದ ಯಜಮಾನ ಜಾನ್ಯನಾಯ್ಕ, ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಸ್.ಎಸ್. ನಾಯ್ಕ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯೆ ಜ್ಯೋತಿಬಾಯಿ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಿ.ಎನ್. ಶಿಲ್ಪಾ, ಎಂ. ಶಿಲ್ಪಾ, ಗುರುಬಸವರಾಜ್, ಕೆ. ಬಸವರಾಜ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
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