ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಪಾದಪೂಜೆ: ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಸಂಪ್ರದಾಯ
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
Published : January 2, 2026 at 10:27 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ದೇವರು. ಹೆತ್ತವರ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೌರವದ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಸೆಯುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನುಪಿನಕಟ್ಟೆಯ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಪಾದಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ತಮ್ಮಮಕ್ಕಳು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂದು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ನಡುವೆ ಬಿರುಕು ಬರಬಾರದು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕೆಂದು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನ ಜನವರಿ 1 ರಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪೋಷಕರ ಪಾದಪೊಜೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಾದಪೊಜೆಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ವಿಭೂತಿ ಅರಿಶಿಣ ಕುಂಕುಮ ಹಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಪಾದಗಳಿಗೆ ಹೂವುಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಮಂತ್ರದ ಸಮೇತ ಊದುಬತ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪೋಷಕರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲಿ ಎಂದು ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪಾದಪೊಜೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ, ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ: ಈ ಪಾದಪೂಜೆಯು ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಪಾದಪೂಜೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಹಳೇಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಕರೆಯಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಪಾದಪೊಜೆಯ ಕುರಿತು ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಶೋಭಾ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, '19ನೇ ವರ್ಷದ ಪಾದಪೂಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದೆವು. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ 800 ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪುನೀತರಾದರು. ಇಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆತಾಯಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ, ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಳಾಗುವ ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನು ಮೀರಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಕಣ ಬದ್ದರಾಗಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾದಪೂಜೆ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.
'ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾದಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ಬಯಸುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಅವರು ಏನೇನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ಹೊಸವರ್ಷ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗದ ಪಾದಪೂಜೆ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು ಪಾದಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಅಂತಾರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಹರಿಪ್ರಿಯ.
ಪೋಷಕರಾದ ಪಾರ್ವತಿ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಗ ಹಾಗೂ ಮಗಳು ಇದೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಮಗನನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡು ನಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಈಗ ಇಬ್ಬರು ಸಹ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದುವ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾದಪೂಜೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಪಾದಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ. ಪಾದಪೂಜೆ ನಡೆಸಿದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಮನತುಂಬಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
