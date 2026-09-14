ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ಥಳಾಂತರ: ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿದ 39 ಮಕ್ಕಳು, ಮೊದಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೇ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ
ಈ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರು ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿ- ಸುನೀಲ್ ಕುಂಭೇನಹಳ್ಳಿ
Published : September 14, 2026 at 10:40 PM IST
ಹಾಸನ: ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಊಟ, ಪಾಠ ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ವಂಚಿತ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರದಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವು ಶಾಲೆಯ 6 ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಮಾರು 182 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಿಂದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಈ ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಂತಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಠದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಿಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೇರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸುಮಾರು 70 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನಷ್ಟು ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಪೋಷಕರಿಗೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಗ್ರೌಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲು ತೆರಳಿದಾಗ, ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗವೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹಾಸನದ ಸಮೀಪವಿದ್ದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರದ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರಿನ ಸಮೀಪದ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಕ್ಕಳ ಪೋಷಕರಾದ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಗೂ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪರಮೇಶ್ ಎನ್ನುವರು ತಮ್ಮ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು. ಹಾಗಾಗಿ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇ ಇದ್ದರು. ಯಾರೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಏಕಾಏಕಿ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವುದು ನಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹತ್ತಿರ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡುವಂತೆ ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೇ, ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಬಾಣಲೆಗೆ ಬಿದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕಟ್ಟಡ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ 5 ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು 5 ಸ್ನಾನದ ಗೃಹಗಳಿದ್ದವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಮೂರು ಶೌಚಾಲಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಹಾಕಿರುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿರಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಮೊದಲಿನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಿ ಎನ್ನುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಅಳಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆ ಶೌಚಾಲಯದ್ದು. ಆಟ, ಪಾಠದ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಈಗ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿಯ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಜೊತೆಗೆ ವಾತಾವರಣವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಾರಣ ನಮಗೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಕೊಂಚ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಂಡಿತೆ ಎಂಬುದು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಅಲ್ಲ ಸಾರ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಯಾಕ್ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಅವತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿದ್ದು, ಈಗ ಅದು ಶೆಡ್ಶೆಡ್ಡು ಎನ್ನುತ್ತಿರುವವರು 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಶೆಡ್ ಯಾರ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲವಾ..? ಅಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲವೂ ಚನ್ನಾಗಿಯೇ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಊಟ, ವಸತಿ, ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನು ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ? ಇಲ್ಲಾ, ಶೌಚಾಲಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇರೆಯವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಾ..? ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೇ ಅವರು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತಾರಾ? ಮೊದಲು ಸರ್ಕಾರ ಯಾರದ್ದೋ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುವ ಬದಲು ಕೂಡಲೇ ತ್ವರಿತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಕೊಡಲಿ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೋರ್ವ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ.
ಈಟಿವಿ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ಪೋಷಕರು ಮಾತನಾಡಿ, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬಿಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೇ ನಾವು 3-4 ಬಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರಲು 3-4 ಗಂಟೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ರಾತ್ರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಿಪವಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಆಗ್ರಹ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಹಾಗೇ, ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ಸುರೇಶ್ ಎಂಬುವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 5 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದು ಶೆಡ್ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲವಾ..? ಇವತ್ತು ಶೆಡ್ಯಾಗಿದೆಯಾ..? ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಪೋಷಕರಾಗಲೀ, ಮಕ್ಕಳಾಗಲೀ, ಸ್ಥಳೀಯರಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಹಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಮೂಲಭೂತ ಸಮಸ್ಯೆಯಿದ್ದರೇ ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಗೊತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.
ಇನ್ನು ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಡಾ. ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವಸತಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ, 182 ಮಕ್ಕಳು ವಸತಿ ನಿಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ 91 ಬಾಲಕರು, 52 ಬಾಲಕಿಯರು ಸೇರಿ 143 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ 39 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅವರನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆತರಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಕೊಡಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ 52 ಅರ್ಜಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ವಾರದೊಳಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ಶಾಲೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ವಸತಿ ಶಾಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಹೆಚ್ಚು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಿರುವ ಕಟ್ಟಡ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಗೂ ಮೀರಿಸುವಂತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ 143 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ಸ್ನಾನದ ಕೊಠಡಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾಸನ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಂತಿಗ್ರಾಮದ ಸಮೀಪವಿರುವ ದಂಡಿಗನಹಳ್ಳಿಯ ಮುರಾರ್ಜಿ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗಾಗಲೀ, ಅಥವಾ ಕುಂದೂರು ಗ್ರಾಮದ ವಸತಿ ಶಾಲೆಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ನೀಡಿದರೇ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಪೋಷಕರು ಆಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಆಕ್ರೋಶದ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ 182 ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 39 ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡ ಹಳ್ಳಿಮೈಸೂರಿನ ಗುಡ್ಡೇನಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾತಿ ಪಡೆಯದೇ ಮನಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದಿದ್ದು, ಈ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯ ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
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