ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಂಗ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು: ಭಾಷಾ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ!
Kannada Rajyotsav 2026: ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ನೆಲದಿಂದ ಬಂದು, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕಲಿಕೆ, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿನೋದ್ ಪುದು ವರದಿ
Published : November 1, 2026 at 8:46 AM IST
ಮಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ನವೆಂಬರ್ 1ರ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಗರಿಗೆದರಿರುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ನಗರಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಡಲತೀರದ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಸೊಬಗು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಅನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬಂದಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು, ಮಾತೃಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ, ಭೋಜ್ಪುರಿ, ತೆಲುಗನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಹಾಡು, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದು ನಾಡಹಬ್ಬದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಲಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ‘ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಪಿಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆ’ ಕಡಲಂಚಿನ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ. ಇಲ್ಲಿ 1ರಿಂದ 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 80 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಜಾರ್ಖಂಡ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್ ಹಾಗೂ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬರೋಬ್ಬರಿ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ತಮ್ಮ ತಂದೆ - ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕಾರ್ಮಿಕರಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ಈ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಗಂಧಗಾಳಿಯೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶೇಷ ಬೋಧನಾ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ನಿರಂತರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಅಚ್ಚಗನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಪಠ್ಯ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಪದ್ಯ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ, ರಸವತ್ತಾಗಿ ನಾಟಕವಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಅಕ್ಷರಾಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕನ್ನಡದ ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ: ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಅಥವಾ ತೆಲುಗು ಮಾತನಾಡುವ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದವು ಇವರನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಹಾಡು ಹಾಗೂ ನಾಟಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಲೀಸಾಗಿ ರಕ್ತಗತವಾಗಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ತುಳು, ಕನ್ನಡದ ಸಹಪಾಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಆಟವಾಡುತ್ತಾ ಇವರು ಆಡುಭಾಷೆಯ ಸೊಗಡನ್ನೂ ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿ.ಪಂ. ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸ್ಯಾಂಡ್ಪಿಟ್ ಬೆಂಗ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಉಮಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೆ.ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿಹಾರ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಗುಜರಾತ್ ಮುಂತಾದ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. 1ನೇ ತರಗತಿಯಿಂದ ದಾಖಲಾದವರು ಬೇಗ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ, 4 ಅಥವಾ 5ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದರೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಓದುತ್ತಾರೆ, ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಠ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ನಾಟಕ, ಹಾಡು, ಸಂಭಾಷಣೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ ಬಂದರೆ ಯಾರು ಹೊರರಾಜ್ಯದವರು, ಯಾರು ನಮ್ಮೂರಿನವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದೇ ಅಸಾಧ್ಯ. ಅವರ ಅಕ್ಷರ ಬರವಣಿಗೆಯೂ ಮುತ್ತಿನಂತಿದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಸುಮಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಗಂಧಗಾಳಿಯೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮನೆ ಭಾಷೆ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರೂ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಕಾ ಪದ್ಧತಿ, ವಿಭಿನ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಈ ಮಕ್ಕಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆಯೇ ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೊರಗಿನ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿರುವುದು ನಮಗೆ ತುಂಬು ತೃಪ್ತಿ ತಂದಿದೆ" ಎಂದು ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯುಷ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಹಾರ. ಅಪ್ಪ - ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದರು. ನನಗೆ ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಓದಲು, ಬರೆಯಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಪದ್ಯ, ಕಥೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾವು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ, ಸಂಜೆ ಆಟ ಆಡುತ್ತೇನೆ. ಕನ್ನಡ ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪದ್ಮ.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕ್ರಿಶ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಹಾರ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಓದುತ್ತೇನೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕನ್ನಡ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಈಗ ಕನ್ನಡ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಸಾನಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಊರು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ. ಅಪ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಇರುವುದರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯ ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತಿತ್ತು, ಈಗ ಕನ್ನಡವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದರು.
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಮೂಲದ ನಾಜಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ''ನಾನು 5ನೇ ತರಗತಿ. ನಮ್ಮ ಊರು ಯುಪಿ. ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಲು ಟೀಚರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಶಾಲೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ 2ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ರಿತಿಕ್ ರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಹಾರ. 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಪದ್ಯ, ಪಾಠ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
"ನಾನು 2ನೇ ತರಗತಿ. ಅಪ್ಪ - ಅಮ್ಮ ಬಿಹಾರದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಮಾತಾಡಿದರೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಯುಷಿ.
ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮಾಹಿ ಮಾತನಾಡಿ, "ನಮ್ಮ ಊರು ಬಿಹಾರ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡುತ್ತೇನೆ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
"ನಾನು 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಊರು ಬಿಹಾರ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲು, ಪದ್ಯ ಹೇಳಲು ಬರುತ್ತೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ತಿಕ್.
ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಕೇವಲ ಸಂವಹನದ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ, ಅದು ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗ್ರೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ಪಿಟ್ ಶಾಲೆಯ ಈ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ನೆಲದಿಂದ ಬಂದು, ಕನ್ನಡದ ಮಣ್ಣಿನ ಸೊಗಡನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕನ್ನಡ ನುಡಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳ ಕಲಿಕೆ, ಈ ಬಾರಿಯ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನೈಜ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮೆರುಗು ತಂದಿದೆ.
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