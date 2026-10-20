ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು: ಶಾರ್ದೂಲ ವೇಷ ತೊಟ್ಟ ಏಳು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಅನಾರೋಗ್ಯಪೀಡಿತರಿಗೆ ನೆರವು
ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 6:32 PM IST
ಬಂಟ್ವಾಳ: ದಸರಾ ಅಂದ್ರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬೆಳಕು, ಹುಲಿವೇಷದ ಕುಣಿತ, ಸಂಭ್ರಮದ ಖುಷಿಯೋ ಖುಷಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಶಾರ್ದೂಲ ವೇಷ (ಸಿಂಹವೇಷ) ಹಾಕಿ, ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದಿಂದ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದು, ತಿಂಡಿ-ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಆನಂದಿಸುವುದು ಉಂಟು. ಆದರೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕಿನ ಸಜಿಪ ಪಡು ಗ್ರಾಮದ ಏಳು ಜನ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಈ ಬಾರಿಯ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಆಸೆಗಿಂತ ಮಾನವೀಯತೆ ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಗೋಣಿಚೀಲ, ಖಾಲಿಡಬ್ಬಿಯೇ ಸಾಕಾಯ್ತು: ಯಾವುದೇ ದುಬಾರಿ ಬಾಡಿಗೆ ಉಡುಪುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲ, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ವೇಷ ಧರಿಸಿದ್ದ ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಆ ವೇಷದಿಂದ ಬಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಣವನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಅಪಘಾತ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಡ ರೋಗಿಗೆ ನೀಡಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜವೇ ತಲೆಬಾಗುವಂತಹ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಸಜೀಪ ಪಡು ಕೋಟೆಕಣಿಯ ವೈಭವ್, ಹಾರ್ದಿಕ್, ಅದೀಪ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಸಾತ್ವಿಕ್ (6, 5 ಮತ್ತು 4ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು), ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರದ ಅಮೋಘ್ ಮತ್ತು ಪಾಣೆಮಂಗಳೂರು ಶಾರದಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ನ ರಿತೇಶ್ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದ ಮಕ್ಕಳು. ಈ ಏಳು ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಳಿಸಲಾಗದ ಹೊಸ ಅರ್ಥ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಇವರ ಸುಪ್ತ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು.
ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಣದ ಹೊರೆ ಮಾಡಬಾರದು ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆ ವೇಷ ತರಬಾರದು ಎಂದುಕೊಂಡ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹುಲಿವೇಷದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಸ್ವಾರ್ಥ ತೊರೆದು ಸಾಂತ್ವನ ನೀಡಿದ ಪುಟಾಣಿಗಳು: ಈ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕಾರು ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಕುಣಿದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಈ ಬಾರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿತ್ತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಣವಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲಿಗೆ, ಊರಿನಲ್ಲೇ ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಪಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಬಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಯಾರೊಬ್ಬರ ಹಿರಿಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನೂ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದೆ, ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ನೇರವಾಗಿ ತೆರಳಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣವನ್ನು ಆ ಅಸಹಾಯಕ ರೋಗಿಯ ಕೈಗಿಟ್ಟು ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವರು ಹಣ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ ಫೋಟೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಊರಿನ ಜನತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಇವರ ಹೆತ್ತವರೂ ಬೆರಗಾದರು.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾದ ಪುಟಾಣಿ ಸಾಧಕರು: ಮಕ್ಕಳ ಕರುಣಾಮಯಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಪುಟಾಣಿಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತಕಂಠದಿಂದ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಏಳು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಇಂದು ಇಡೀ ನಾಡಿಗೆ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಉದ್ದೇಶವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸಂದೇಶವೂ ದೊಡ್ಡದು: ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಈ ಏಳು ಮಕ್ಕಳ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕೂ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಹಣದ ಮೊತ್ತ ಚಿಕ್ಕದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ಸಂದೇಶ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು.
ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ನೋವಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಏಳು ಮಕ್ಕಳು ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶ ಸರಳವಾದರೂ-ಹಣ ಕೊಂಚವಾದರೂ ಅದರ ಅರ್ಥ ಮಾತ್ರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದೂಲ ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕುಣಿಯುವುದು ಇವರ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ವೇಷ ತರುವ ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ಕೈಬಿಡದ ಮಕ್ಕಳು, ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋಣಿ ಚೀಲ, ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಿ ಹಾಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ತಾವೇ ಸ್ವತಃ ಶಾರ್ದೂಲ ಉಡುಪು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಾದ ರಾಜೇಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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