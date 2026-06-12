ಹಲವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಉಳಿದಿರುವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು; ಶಿಕ್ಷಣ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಸವಾಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ!
ಬಡತನ, ವಲಸೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ದುಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ
Published : June 12, 2026 at 1:14 PM IST|
Updated : June 12, 2026 at 1:38 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಇಂದು (ಜೂನ್ 12) ವಿಶ್ವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನ. ಕರ್ನಾಟಕ ಈ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸವಾಲಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯವು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ನೂರಾರು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಬಡತನ, ವಲಸೆ, ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಸಮರ್ಪಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಉಳಿದಿದ್ದು, ದುಡಿಮೆ ಒಳಗಾಗುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಶಿಕ್ಷಣತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು ವಾದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ 500 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾದಗಿರಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಸಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಮೈಸೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರದಲ್ಲಿ 27,700 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ತಪಾಸಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದ್ದು, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದ ಉದ್ಯೋಗದಾತರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣದ ಬೆಂಬಲ ಅಗತ್ಯ: ವಿಶ್ವ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನದಂದು ಮಾತನಾಡರುವ ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು, ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವುದು ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪುನರ್ವಸತಿ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿದರು. ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ನಿರಂತರ ಜಾಗರೂಕತೆ, ಸಮುದಾಯದ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಬೆಂಬಲ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದೆ.
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ರಕ್ಷಣಾ ಆಯೋಗ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕರೆ ನೀಡಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾಲಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತೆ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಶಿಧರ್ ಎಸ್. ಕೊಸಂಬೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಸಮಸ್ಯೆ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ರಾಜೇಶ್ ಭಟ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ದಾಳಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯಿಂದ ಹೊರಗುಳಿದರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೋಷಣೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಶಾಲಾ ಬಲವರ್ಧನೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂದರು.
ಸರ್ಕಾರವು ಉಚಿತ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಾರಿಗೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮಗಳು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಗಳ ಬದಲು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ವಲಸೆ ಸವಾಲು: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಸಿಎಂ ಫೈಜ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ವಲಸೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕುಳಿಯಬಹುದಿತ್ತು. ಆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಲಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಮಕ್ಕಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಚಣೆಯ ಮೊದಲ ಬಲಿಪಶುಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.
ಹೋಟೆಲ್ಗಳು, ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳು, ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳು, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಗೂಡುಗಳು, ಕೃಷಿ ಹೊಲಗಳು, ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅನೇಕ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರು ಅನೌಪಚಾರಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವಲಸೆ ಬಂದ ಮಕ್ಕಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಕ್ಕಳು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವೃತ್ತಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ದುಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲುಗಳು ಕೇವಲ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಮಗುವೂ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಪ್ರತಿ ದುರ್ಬಲ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುವಂತೆ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಉದ್ಯೋಗದಾತನು ವಿರುದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಕ್ರಮ ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ವಿಶ್ವ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ದಿನದಂದು ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣಾ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯದೆ, ಇಂತಹ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಡತನ, ವಲಸೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಕಷ್ಟದ ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ರಾಜ್ಯವು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: Child Labour: 10ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಗು ಇಂದಿಗೂ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಲಿ
ಆಡಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ದುಡಿಮೆಯಿಂದ ಬಾಡುತ್ತಿದೆ ಬಾಲ್ಯ: ಸವಾಲಾವಾಗಿ ಉಳಿದ ಬಾಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಪದ್ಧತಿ!